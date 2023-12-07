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待轉區變待撞區 斗六市中心三叉路口險變行車地獄

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣斗六市大學路二段車流量大，其連接明德路與大學路三段的三叉路口前，近日增設機車待轉區，不少市民反應框格畫的太凸出。記者陳苡葳／攝影
雲林縣斗六市大學路二段車流量大，其連接明德路與大學路三段的三叉路口前，近日增設機車待轉區，不少市民反應框格畫的太凸出。記者陳苡葳／攝影

雲林縣斗六市大學路二段、明德路及大學路三段上的三叉路口，最近新畫設一處機車待轉區，由於標線位置緊鄰既有車道的行進路線，易使外側車道上經過的車輛壓線，待轉機車憂心遭撞，不敢停在區內，不少駕駛人笑稱這是「全新待撞區」；市長林聖爵今天回應，該處待轉區經現勘，部分影響行車動線，已請廠商盡速磨除。

斗六市大學路二段車流量大，其連接明德路與大學路三段的三叉路口前，近日增設機車待轉區，不過汽機車駕駛人紛紛反應「框格畫的太凸出」，部分已與大學路二段上的行車動線重疊，有民眾也在地方社團上發文，引起熱烈討論，認為若未多加留意而強行通過，正在待轉的機車隨時都有遭撞風險。

記者今天實際開車通過發現，即使減速慢行，在沒有畫設引導線的車道上，依既有路線通行，車體右側確實會壓過一部分的待轉區；經觀察，陸續經過的車輛也有同樣情形，造成沒有機車騎士敢停進去待轉區內，反而是自動後退停等，閃避可能發生的危險。

斗六市長林聖爵今天親上火線回應，接獲市民反映後立即至該處待轉區現場勘查，確認部分影響行車動線，已請廠商盡速磨除，後續將再邀集相關單位現場勘查，並研議可行的設置方式。

據該路口現況，交通工程技師表示，畫設待轉區應優先考量路口型態，避開與車流的衝突，以避免出現類似情形，反而形成待撞區；此路口待轉區後方路面仍有空間，建議可往此畫設，不需畫在車流的衝突線上。

雲林縣斗六市大學路二段、明德路及大學路三段上的三叉路口，最近新畫設1處機車待轉區，由於標線位置緊鄰既有車道的行進路線，易使外側車道上經過的車輛壓線，待轉機車憂心遭撞不敢停在區內。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣斗六市大學路二段、明德路及大學路三段上的三叉路口，最近新畫設1處機車待轉區，由於標線位置緊鄰既有車道的行進路線，易使外側車道上經過的車輛壓線，待轉機車憂心遭撞不敢停在區內。記者陳苡葳／翻攝

車道 斗六 機車騎士

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