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阿里山日出印象音樂會將登場 順遊奮起湖吃美食

中央社／ 嘉義縣7日電
圖為2023年阿里山日出印象音樂會。圖／嘉義縣政府提供
圖為2023年阿里山日出印象音樂會。圖／嘉義縣政府提供

2024阿里山日出印象音樂會即將到來，嘉義縣長翁章梁今天邀大家到嘉義看日出，順道遊奮起湖品嘗當地特產甜甜圈、高山茶、咖啡，度過美好的元旦假期。

嘉義縣文化觀光局今天發布新聞稿指出，2024阿里山日出印象音樂會即將在明年1月1日登場，翁章梁特別推薦順道遊奮起湖老街，品嘗在地知名特產甜甜圈、火車餅、用現摘阿里山高山茶製作的炸茶葉、奮起福米餅、阿嬤草仔粿、愛玉等，吃了會有幸福的感覺。

翁章梁說，來阿里山當然不能錯過阿里山高山茶與咖啡，美麗的風景搭配好茶、好咖啡，是人生一大享受。

翁章梁表示，阿里山日出一生一定要看一次，天氣條件佳時可看到整片雲海大景與玉山山脈；這次元旦連假有3天，不用搶機票出國，來嘉義就有媲美國際的美景、表演及美食，來嘉義一站式滿足。

文觀局表示，此次日出印象音樂會特別邀約十鼓擊樂團、樂興之時管絃樂團以及尋人啟事阿卡貝拉樂團，在阿里山上陪大家迎接新年第一道曙光。

阿里山 嘉義 翁章梁

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