阿里山日出印象音樂會將登場 順遊奮起湖吃美食
2024阿里山日出印象音樂會即將到來，嘉義縣長翁章梁今天邀大家到嘉義看日出，順道遊奮起湖品嘗當地特產甜甜圈、高山茶、咖啡，度過美好的元旦假期。
嘉義縣文化觀光局今天發布新聞稿指出，2024阿里山日出印象音樂會即將在明年1月1日登場，翁章梁特別推薦順道遊奮起湖老街，品嘗在地知名特產甜甜圈、火車餅、用現摘阿里山高山茶製作的炸茶葉、奮起福米餅、阿嬤草仔粿、愛玉等，吃了會有幸福的感覺。
翁章梁說，來阿里山當然不能錯過阿里山高山茶與咖啡，美麗的風景搭配好茶、好咖啡，是人生一大享受。
翁章梁表示，阿里山日出一生一定要看一次，天氣條件佳時可看到整片雲海大景與玉山山脈；這次元旦連假有3天，不用搶機票出國，來嘉義就有媲美國際的美景、表演及美食，來嘉義一站式滿足。
文觀局表示，此次日出印象音樂會特別邀約十鼓擊樂團、樂興之時管絃樂團以及尋人啟事阿卡貝拉樂團，在阿里山上陪大家迎接新年第一道曙光。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言