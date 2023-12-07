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詐騙集團騙光老父退休金 嘉縣先天聽障青年不屈奮鬥

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
詐騙集團騙光老父退休金，嘉義縣39歲先天聽障青年黃農橙不屈奮鬥，靠自己雙手撐起一片天。圖／讀者提供
詐騙集團騙光老父退休金，嘉義縣39歲先天聽障青年黃農橙不屈奮鬥，靠自己雙手撐起一片天。圖／讀者提供

因為老父親的退休金被詐騙集團騙光，家中經濟陷入困境，39歲先天聽障的黃農橙每天騎腳踏車2小時，往返東石鄉當清潔工領日薪，但近期工作量減少，又因聽障屢遭面試拒絕，最終在就業中心幫助下，不但獲得助聽器，還找到穩定月薪工作，黃農橙心懷感激。

黃農橙說，老父親2年前退休，退休金都被詐騙集團盜領，導致經濟陷入困境，大冬天只能繼續穿著單薄的T恤加上背心，他之前每天騎腳踏車2小時，往返東石鄉工作，但最近工作量減少，且先天中度聽覺障礙屢被拒絕，整個人愈來愈沒有自信。

就服員孫雩琪說，黃農橙剛到就服台對陌生人很警惕，經過長談才放下戒心，協助媒合至台灣新日化股份有限公司擔任清潔人員，並申請服裝儀容整備計畫補助，帶他購買合宜的外套及工作褲，也因廠區有堆高機頻繁移動，運用職務再設計為他購買助聽器，降低工安顧慮。

黃農橙說，他目前的交通工具只有腳踏車，現在工作地點近多了，感謝就服員擔任他與雇主間的溝通橋樑，將工作內容、待遇、休假等資訊說明清楚，也協助治裝、購買助聽器，現在有固定的月薪收入，已穩定上工5個月，工作也越來越上手。

孫雩琪表示，除了助聽器外，也為黃農橙申請手臂式手機套，在操作除草機時，能更順利接收訊息；另，公司特地設計友善設施，例如設置人員倒地警報器、出入口加裝凹凸鏡及警示燈以便查看堆高機進出等，能更安全的在作業場域內穩定工作。

朴子就業中心主任吳明軒表示，求職者若經濟困難無法治裝，評估通過將提供最高2500元購置衣著、鞋襪、剪髮或簡易美容清潔用品，每人每年以1次為限；面試期間如有餐食、車資需求，則可以實物給付或電子票證儲值方式，提供每人每次300元、每月最1200元、每年最高3600元補助。

吳明軒也說，為協助身心障礙者、中高齡及高齡者排除工作上或工作環境之間的障礙，提供「職務再設計」服務，經評估條件通過，將由勞動部給予每人每年最高10萬元的補助，盼提高效能與生產力，達到勞資雙贏的局面，可撥打朴子就業中心05-3621632洽詢。

詐騙集團騙光老父退休金，嘉義縣39歲先天聽障青年黃農橙不屈奮鬥，靠自己雙手撐起一片天。圖／讀者提供
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