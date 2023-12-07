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嘉縣石綿瓦屋頂超過2萬棟 拆除可申請免費清運

中央社／ 嘉義縣7日電

嘉義縣環保局今天指出轄內含有石綿瓦建材棟數約有2萬4100多棟，石綿瓦屋頂重量超過4萬噸，民眾向嘉義縣環保局申請拆除補助，經審查符合補助資格者，可申請免費清運。

嘉義縣環保局今天發布新聞稿表示，「石綿瓦」、「石綿浪板」60、70年代廣泛作防水建材，破損後石綿纖維飛散，容易造成吸入危害風險，已被政府管制禁用。但縣轄內含有石綿瓦建材棟數還有2萬4158棟，石綿瓦屋頂重量約為4萬629噸。

環保局說，環境部今年首波補助住宅、個人飼養家畜或家禽未達畜牧場登記規模的合法建物（事業單位及工廠不在補助範圍內）清運石綿瓦，具有資格的民眾可向環保局申請，經審查符合補助資格者，僅須自行負擔拆除及打包的費用，環保局「免費」幫清運。

環保局廢棄物管理科長顏瑞瑩告訴中央社記者，補助款不直接提供給民眾，而是補助合格清運業者，是為防止民眾找到不合法的清除業者，非法棄置石綿瓦；石綿建材廢棄物排出需依相關規定辦理，若違規最高將處新台幣1500萬元罰金。

顏瑞瑩說，目前民間處理石綿建材廢棄每噸處理費約7萬元，環境部補助可大幅減輕清除負擔。意者請電洽05-3620800。

石綿瓦 嘉義 廢棄物

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