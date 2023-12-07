漁光島觀光拚升級！7.18億改善聯外交通與停車、公廁等設施
立法委員林俊憲今天召集台灣港務公司以及台南市政府相關單位，針對漁光島聯外交通與基礎設施改善議題進行會勘，港務公司表示，漁光橋路型調整工程明天就會開工，新增銜接健康路的路口，待市地重劃完成後再施作漁光島端的路口，全部完工後等於可讓漁光橋雙向各新增1個車道，有望大幅舒緩車流。
港務公司總工程師鄭智文表示，為配合安平港「北觀光、南自貿」的發展主軸，編列1.67億推動「安平港北觀光開發區域基礎設施改善工程」，已在今年10月20日決標，漁光橋路型調整工程明天開工，將原先跨越漁光島後直通港區的封閉道路新增銜接健康路的路口，待市地重劃完成後再施作漁光島端的路口，全部完工後等於可讓漁光橋雙向各新增1個車道，有望大幅舒緩車流。至於廁所、停車場等基礎設施，也會待市地重劃完成後開始施作，市府工務局則表示會全力配合辦理。
市議員林依婷、蔡筱薇、周嘉韋以及里長林寧鋒等人也到場關心，漁光島近年來已成為台南海濱旅遊新亮點，但目前缺乏如停車場、廁所、盥洗設備等基礎設施，遊客非常不便利，大量的觀光人潮進出也使得漁光島現有聯外交通超出負荷，唯一一條對外的漁光大橋雙向只有各一車道，每逢假日必塞車，不僅降低遊客興致，更讓漁光島原有居民連回家都困難，必須盡快進行改善。
林俊憲指出，漁光島過去稱為「三鯤鯓」，原本僅是台南沿海一個人煙罕至的小漁村，近年卻因為絕美的日落景觀和沙灘，再加上離市區近的優勢，成為台南海濱旅遊的熱門景點，然而漁光島的基礎設施並未隨之跟上腳步，就連島內唯一的主幹道漁光路也逾40年未重鋪，直到他在4年前爭取前瞻補助，花費1511萬重新鋪設，才有現在大家看到的平坦道路，否則過去整條路坑坑疤疤，非常危險。
林俊憲說，當時重鋪才發現漁光路竟從未施作路基，僅以鄉間便道的簡陋規格施工，才會怎麼修補都補不好，可見過去從未預料到漁光島會像現在人潮絡繹不絕，各項基礎設施都未獲重視。他爭取合計高達7.18億的經費，為漁光島增設停車場、廁所、盥洗設備，並將生活汙水納管，今天請港務公司會勘，要求將漁光橋旁的安平港聯外道路部分開放，銜接至健康路，舒緩塞車問題。
林俊憲指出，漁光島是台南非常珍貴的觀光資源，擁有得天獨厚的風景與位置優勢，應該要有長遠規畫和配套建設發展，路型改善與基礎設施建設僅是第一步，解決目前最急迫的問題，接下來的中長期計畫是要將漁光島全區重新規畫，在兼顧原始風貌的同時引入更多觀光資源，再配合安平跨港大橋建設，能將台南沿海的台江國家公園、漁光島以及黃金海岸等海濱景點串連在一起。他會持續全力推動整個安平港區的開發計畫，讓人潮帶動台南市區西側發展。
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