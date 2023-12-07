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翁章梁扛母親參拜 啟發推廟宇無障礙坡道獲386間廟響應

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉縣長翁章梁上任即推動全縣友善寺廟坡道政策，今天在中埔鄉四十九庄保安宮舉辦標章掛牌，圖為翁縣長推著縣殘障福利推動協會常務監事陳碧珠，走一圈廟內無障礙坡道。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣長翁章梁上任即推動全縣友善寺廟坡道政策，今天在中埔鄉四十九庄保安宮舉辦標章掛牌，圖為翁縣長推著縣殘障福利推動協會常務監事陳碧珠，走一圈廟內無障礙坡道。記者呂慧瑜／攝影

你有帶行動不便者參拜廟宇，卻因沒無障礙坡道止步的經驗嗎？嘉義縣長翁章梁為讓年邁坐輪椅母親能上香祈福，將與2名友人把母親扛入廟的經驗，啟發他上任立即推動全縣友善寺廟坡道政策，截至今天全縣421座立案寺廟，已有386座符合友善寺廟認證，達成率91.7%。

縣府民政處今天上午在中埔鄉四十九庄保安宮，舉辦友善寺廟掛牌儀式暨2023年績優宗教團體表揚，進行友善寺廟掛牌儀式、頒發21座新增友善寺廟標章及7座寺廟績優宗教團體獎，肯定宗教團體從事公益，共同推動友善寺廟的生活環境。

縣長翁章梁表示，全縣421座立案寺廟，已改善386間，友善寺廟坡道政策，改善傳統寺廟階梯、門檻及高低落差，方便身心障礙、年長者及家長推嬰幼兒車入廟參拜的安全性，也特別設計友善寺廟標章，肯定宗教團體共同推動政策的努力。

為何會想改善廟宇的無障礙設施？翁章梁說，這要感謝母親給他的發想，媽媽因行動不便晚年坐輪椅，有次推母親到新港一間廟宇參拜遇階梯難以入廟參拜，為完成老人家想拿香拜神明，還特別請2名地方朋友，來幫忙將母親抬進廟內參拜。

翁說，雖父母已離世，但他上任立即與民政處討論，實施廟宇無障礙坡道的改善，剛推行時遇許多困難，廟方會因影響整體外觀、要問神明擲到聖筊才可做等許多問題，目前全縣剩35座廟宇未施作，民政處仍努力與廟方及神明擲筊溝通中。

今年嘉縣績優宗教團體獎由新港奉天宮、溪北六興宮、朴子配天宮、梅山玉虛宮、溪口開元殿、水上奉天宮濟公廟及璿宿上天宮7座寺廟獲獎，寺廟均長期在教育文化、福利服務、慈善救濟等領域投入人力、物力及財力，包括設社區關懷據點，提供急難救助及獎助學金等公益活動，營造寺廟友善環境。

民政處長楊健人表示，友善寺廟政策獲各大寺廟響應，特別訂定專案計畫補助，但部分寺廟礙於空間、習俗等問題未能設置坡道，也持續派員積極輔導及鼓勵，盼共同打造無障礙環境，方便民眾入廟參拜祈福，獲得心靈的平靜。

嘉義縣長翁章梁上任即推動全縣友善寺廟坡道政策，截至今天全縣已386座符合友善寺廟認證，達成率91.7%，今在中埔鄉四十九庄保安宮辦標章掛牌。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣長翁章梁上任即推動全縣友善寺廟坡道政策，截至今天全縣已386座符合友善寺廟認證，達成率91.7%，今在中埔鄉四十九庄保安宮辦標章掛牌。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣長翁章梁上任即推動全縣友善寺廟坡道政策，截至今天全縣已386座符合友善寺廟認證，達成率91.7%，今天在中埔鄉四十九庄保安宮舉辦標章掛牌。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣長翁章梁上任即推動全縣友善寺廟坡道政策，截至今天全縣已386座符合友善寺廟認證，達成率91.7%，今天在中埔鄉四十九庄保安宮舉辦標章掛牌。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣長翁章梁推動全縣友善寺廟坡道政策，今天在中埔鄉四十九庄保安宮舉辦標章掛牌，翁縣長推著縣殘障福利推動協會常務監事陳碧珠，到香爐前插香，確保無障礙設施完善。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣長翁章梁推動全縣友善寺廟坡道政策，今天在中埔鄉四十九庄保安宮舉辦標章掛牌，翁縣長推著縣殘障福利推動協會常務監事陳碧珠，到香爐前插香，確保無障礙設施完善。記者呂慧瑜／攝影

神明 翁章梁 新港奉天宮

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