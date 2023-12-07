台南400形象影片曝光 黃偉哲：創造下一個燦爛的400年

台南400即將拉開序幕，台南市政府今發表「台南400」活動形象影片，邀請民眾見證這個重大的里程碑，市長黃偉哲說，台南400不是只有光鮮亮麗的活動，更重要的是大家共同關注台南軟、硬體的發展，思考要留給後代一個怎麼樣的台南，希望大家一起見證台南的歷史與未來。

黃偉哲表示，台南400是台灣接觸國際起點，很高興有機會能生逢其時，站在歷史的里程碑，除了有2024台灣燈會、國際蘭展、文博會等精彩活動，更多的是內省和深省，回顧過去祖先開拓這門土地，未來要交給未來的下一代子弟，一定會好好的把握向世界向國人向市民展現未來更多的台南400。

市府也邀請全民一起提案，與學術界合作，研討台南從1624年至今在歷史上扮演的角色。黃偉哲說，台南400不只是看熱鬧，更要看深層的門道，更是深刻思考台南未來的契機，邀請大家共同參與，傳承台南土地的文化和價值觀，塑造未來更燦爛的下一個400年。

文化部次長王時思表示，恭喜台南為了台南400做好準備，最動人的是發揮台南最擅長的，台南一直有非常強大的民間力量存在，靠著這樣根深的文化來展現台南實力，無論是產官學都有合作，就注定的這會是一個蓬勃興盛受矚目的重大的活動，；400年前台灣因為台南跟世界相遇，希望400年後，能夠以台灣的文化主體性、文化自信與文化內容，再次走向世界，明年文化部選擇在台南舉辦許多重要文化活動，希望台南能夠代表台灣面向世界、連結世界。