到阿里山開店機會來了！ 沼平車站4間賣店標租

阿里山沼平車站1樓4間賣店公開標租，租期自明年1月1日起為期2年，可做餐飲食品業、藝文服務業、便利商店業等，阿里山林鐵及文資處說，意者請於14日9時前投標。

農業部林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處今天發布新聞稿表示，為提升阿里山林鐵沼平車站多元機能，辦理1樓相連4間賣店公開標租。

阿里山林鐵及文資處說，每間面積4.41平方公尺（約1.33坪），競投標租金底價每年新台幣1萬4635元（每月平均1220元）。個人或公司行號均可投標，訂於14日上午10時進行開標，有興趣的朋友可於官網下載並領取投標單，於14日9時前投標。

林鐵及文資處說，賣店標租以往都是1年1期，今年首次延長為2年，期能更穩定經營。但因為適用原住民族工作權保障法及身心障礙者權益保障法規定採購，開標由原住民廠商、身心障礙福利機構、團體或庇護工場優先進行。

沼平車站位於阿里山國家森林遊樂區內，車站曾為林業製材聚落所在地，原建於1914年，2013年改建，建築採用石材及木材為主，呈現百年歷史文化印象，可眺望大塔山峭壁、沼平公園櫻花樹群、櫻之道等自然美景。