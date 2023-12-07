值勤24小時中休4小時 嘉市消防員爭計入工時

全國外勤消防隊員目前採「勤1休1」，嘉市消防局3月起調整，服勤24小時中有4小時是休息時數，不過消防員工作權益促進會昨與多名市議員出面，陳情這4小時須待命但不計入工作時數，要執行救災救護滿1小時才能報出勤，批「做白工」。市消防局回應，4小時期間都能自由外出。

嘉市消防局說，依各級消防機關輪班輪休人員勤休實施要點，服勤日至少要有2小時以上休息時間、不計入服勤時數，嘉市為健康權考量調高為4小時，但日間人力需求較重，晚間10點前火災、緊急救護案件較頻繁，休息時間排在凌晨勤務密度較低時段，怕同仁觀感不佳，本月起改排到日間時段。

消防局表示，休息時間都能自由外出，遇緊急勤務也能報加班，且嘉市每月多給予外勤2.5天休假，優於別縣市的勤1休1制度。

消防員工作權益促進會到嘉市議會民進黨團開記者會，指出休息時間要機動待命，有實際執行救災救護勤務須達成工作滿1個小時，才能計算工作時數；以年資15年消防員為例，每小時加班鐘點費240元，1個月工作日12天，若4個小時未支領薪水，少領1萬1520元，全市消防員217人來換算，3月以來積欠加班費約2000萬多元，已有112名消防員簽署訴願陳情，欲向消防局提起行政救濟流程。

議員林煒軒、黃盈智、王浩認為，消防員休息時間都排在夜間，表面上是休息，其實是在服勤，又不能請領加班費，應還給消防員應有權益。

消防局長蘇耀星說，勤務依中央規範編排，也凸顯地方人力短缺，在還沒辦法落實勤1休2制度前，基於保障人民生命財產安全，希望同仁共體時艱，基層意見會反映給中央。