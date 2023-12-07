聽新聞
test
0:00 / 0:00

漏水西曬鳥屎多 台南新化市場「落漆」

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
新化果菜市場的東面及南面，有潑雨及西曬問題。圖／市議員余柷青提供
新化果菜市場的東面及南面，有潑雨及西曬問題。圖／市議員余柷青提供

台南市新化果菜市場去年9月15日遷入至今超過150萬人次到訪，但遭議員質疑主建築物易讓鳥類築巢，帶來噪音及鳥屎，還有漏水潑雨、西曬造成水果難保存等問題；市府表示，已協助向農業部申請1850萬元，先解決最迫切潑雨情況。

農業局表示，與台南農產運銷公司等相關單位多次會勘，由公司提計畫「強化新化果實菜市場營運效能設備」，協助向農業部農糧署申請改善經費獲同意，初步規畫年底前能辦理設計監造標案決標，明年雨季來臨前施工完成。

議員余柷青多次在議會質詢指出，新化果菜市場已成遊客到新化必訪景點，但設計公司為了美學，沒有因地制宜，主體建築物屋頂生物易築巢、寄居，鳥群聚集導致噪音、鳥屎、幼鳥屍體處處可見，嚴重影響環境衛生。

余柷青也指出，建物南面會西曬，導致水果遇熱，雨季時風雨夾雜，濺濕農產品，也造成地面溼滑危險，上方建築物伸縮縫還漏水，另，屋頂草坪不易維護，南面排水溝又未設置排水孔，汙水無法排放惡臭四溢。

市長黃偉哲先前議會答詢說，當初設計者不了解台南的天候狀況，「設計理想很豐富，但現實很骨感」，後續維護的困難會設法改善。市場總經理楊宏義指出，市府、立委林宜瑾幫爭取經費，計畫將遮陽棚延伸以改善潑雨情況，至於屋頂草皮植栽養護辦理勞務採購案，南面排水溝將設法排入高速公路涵洞排水系統。

台南 建築 鳥屎 漏水 林宜瑾 黃偉哲 農糧署

延伸閱讀

擁波浪梯田草皮！全台最美果菜市場爆這些「缺點」 攤商苦

台北大巨蛋漏水改善進度曝光 遠雄：不影響賽事進行

議員揪大巨蛋比賽場館漏水 蔣萬安：即刻處理

基隆4年將編2億元預算 修繕校舍防水隔熱上課更舒適

相關新聞

台南火車站前改造 將保留圓環

因應台南鐵路地下化及設立新的台南火車站，市府爭取近3億元要大改造站前環境、交通動線，將進入細部設計。民眾擔心站前的百年圓...

漏水西曬鳥屎多 台南新化市場「落漆」

台南市新化果菜市場去年9月15日遷入至今超過150萬人次到訪，但遭議員質疑主建築物易讓鳥類築巢，帶來噪音及鳥屎，還有漏水...

雲林褒忠馬鳴山鎮安宮 千套圖書贈學子

國家重要民俗文化資產雲林褒忠鄉「馬鳴山鎮安宮五年千歲大科」，委託學者調查，出版叢書與教材，並由導演拍攝紀錄片，昨宣布捐贈...

店家抱團 嘉縣水上商圈秀美食地圖

商家轉型打團體戰，嘉義縣目前成立16個地方商圈，其中水上商圈11月成軍、不到1個月就吸引50間店家加入，縣長翁章梁昨天揭...

值勤24小時中休4小時 嘉市消防員爭計入工時

全國外勤消防隊員目前採「勤1休1」，嘉市消防局3月起調整，服勤24小時中有4小時是休息時數，不過消防員工作權益促進會昨與...

台南登革熱新增29例 連續多日30例以下將進入尾聲

台南市今天新增登革熱29例，累積2萬1290例，已連續多日維持在30例以下，疫情很明顯要進入尾聲，市長黃偉哲也特別到官田...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。