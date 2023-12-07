漏水西曬鳥屎多 台南新化市場「落漆」

台南市新化果菜市場去年9月15日遷入至今超過150萬人次到訪，但遭議員質疑主建築物易讓鳥類築巢，帶來噪音及鳥屎，還有漏水潑雨、西曬造成水果難保存等問題；市府表示，已協助向農業部申請1850萬元，先解決最迫切潑雨情況。

農業局表示，與台南農產運銷公司等相關單位多次會勘，由公司提計畫「強化新化果實菜市場營運效能設備」，協助向農業部農糧署申請改善經費獲同意，初步規畫年底前能辦理設計監造標案決標，明年雨季來臨前施工完成。

議員余柷青多次在議會質詢指出，新化果菜市場已成遊客到新化必訪景點，但設計公司為了美學，沒有因地制宜，主體建築物屋頂生物易築巢、寄居，鳥群聚集導致噪音、鳥屎、幼鳥屍體處處可見，嚴重影響環境衛生。

余柷青也指出，建物南面會西曬，導致水果遇熱，雨季時風雨夾雜，濺濕農產品，也造成地面溼滑危險，上方建築物伸縮縫還漏水，另，屋頂草坪不易維護，南面排水溝又未設置排水孔，汙水無法排放惡臭四溢。

市長黃偉哲先前議會答詢說，當初設計者不了解台南的天候狀況，「設計理想很豐富，但現實很骨感」，後續維護的困難會設法改善。市場總經理楊宏義指出，市府、立委林宜瑾幫爭取經費，計畫將遮陽棚延伸以改善潑雨情況，至於屋頂草皮植栽養護辦理勞務採購案，南面排水溝將設法排入高速公路涵洞排水系統。