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台南火車站前改造 將保留圓環

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南報導
台南火車站要大改造站前環境、交通動線。圖／聯合報系資料照片
台南火車站要大改造站前環境、交通動線。圖／聯合報系資料照片

因應台南鐵路地下化及設立新的台南火車站，市府爭取近3億元要大改造站前環境、交通動線，將進入細部設計。民眾擔心站前的百年圓環景觀不見，交通局表示，圓環仍在，但路型會簡化、減少車流交織，並改造車輛轉乘空間。有議員呼籲，要有更友善身障及長輩婦孺動線；市府回應，營造更人本的交通環境。

交通局長王銘德說，由於站前空地是廣場須變更地目，加上有古蹟身分，也要經文資審議，預計2025年初才能發包施工，基本上會配合新站的完工，讓城市門面大改觀。

台南火車站前圓環長年來受到詬病忽略行人通行權益，不利身障者，不夠友善，由於鐵路地下化工程預計2年後完成，屬於古蹟的現有車站也將功成身退、由新站取代，市府爭取經費改造交通設施與環境，已完成基本設計，正邁入細部設計，明年可完成規畫，讓城市門面更美化，彰顯古都氣息。

市議員沈震東說，之前參加公民論壇，民眾最關心的是站前圓環意象、行人路網，要求圓環必須保留，以及地下道至公車站的行人動線更簡化及便民，特別是要營造身障者及老人家、婦孺更友善動線，也希望能結合科技，有更創新作為。

住在附近的陳姓、李姓住戶說，許多人為方便不走地下道，直接穿過馬路到火車站或公車站，要好好整頓。

「圓環意象沒改變，民眾可以放心！」王銘德指出，整體設計以簡化路型、減少車流交織、從火車站到公車站的動線及環境改造為主，會打造更人本的交通動線與環境，由於站前車流量大，施工時會一半施工、另半維持通行。

此外，歸仁圓環重新畫設標誌後大幅減少車禍案件，王銘德說，會檢討其他圓環標誌、標線規畫，東門圓環在鐵路地下化後，陸橋將拆，動線也改變，會視實際需要，讓動線更友善行人。

火車站 身障者

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