台南登革熱新增29例 連續多日30例以下將進入尾聲

台南市今天新增登革熱29例，累積2萬1290例，已連續多日維持在30例以下，疫情很明顯要進入尾聲，市長黃偉哲也特別到官田工業區參加廠商聯誼會，感謝企業界在防疫期間慷慨解囊，協助防疫工作。

南市登革熱防治中心表示，今日29例分別為北區及安平區各4例，安南區3例，東區、中西區、南區、永康區、歸仁區、麻豆區及善化區各2例，仁德區、關廟區、新化區及佳里區各1例，年齡介於16歲至85歲。

疫情以來，台南許多企業踴躍捐贈登革熱相關防疫物資，協助防疫，黃偉哲為感謝企業界熱心公益，今率衛生局長蘇世斌及勞工局同仁，參加官田工業區廠商聯誼會，現場頒發感謝狀表，感謝各企業慷慨解囊，對於南市登革熱防疫的貢獻和努力。

黃偉哲也感謝39化兵群羅指揮官和54工兵群蔡指揮官率領國軍，協助南市執行登革熱化學防治工作，疫情高峰時每日甚至動員200名國軍夥伴協助噴藥，從疫情開始以來已累計完噴超過17萬家戶。

黃偉哲說，如果沒有國軍夥伴大力支援，南市可能很難完成這個艱鉅的任務，加上今年適逢聖嬰年，氣候高溫多雨，東南亞各國登革熱疫情皆十分嚴峻，南市很難獨善其身，近期雖時序進入12月，白天平均氣溫依然偏暖，因此登革熱確診病例數下降地較以往慢，家家戶戶仍要落實「巡、倒、清、刷」才能徹底遏止疫情回燒。

衛生局漲蘇世斌也感謝官田工業區廠商協進會理事長季惠卿率領區內廠商共同協助防疫，踴躍贊助防疫物資經費，採購防疫物資及添購化學防治工作服，讓第一線辛苦的國軍於執行化學防治任務時能多一層保障，更加安心投入登革熱防疫工作，共同為台南市民健康努力。