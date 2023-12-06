AGC艾杰旭捐家扶再生筆電 助弱勢學子學習

筆電要價上萬元，對弱勢家庭而言是沈重負擔，顯示玻璃大廠AGC艾杰旭今天贈送雲林家扶中心60部再生筆電，主委陳燦勳代表受贈，感謝企業解決扶助家庭的煩惱；70歲的江姓老婦代孫子前來領取，開心的說「總算不用擔心孫子學習進度落後了！」

雲林家扶中心督導歐厚成說，國小中高年級以上，至國、高中階段的學子，是最需要使用電子設備數位學習的年齡層，常須查資料、製作報告或文書檔案等，但1部筆電至少要價1萬元；據統計，扶助家庭中逾7成家長因經濟因素致數位能力難以突破而無法獲得更高報酬工作，經濟吃緊情況下，幾乎無力負荷3C用品支出。

AGC艾杰旭董事長久保岳表示，該企業長期關注經濟弱勢族群，希望透過再生筆電能幫忙家長減輕負擔，也讓家扶兒無後顧之憂安心學習，進一步增進數位競爭力。

江姓老婦說「老人家看不懂電腦，但知道很貴」，以目前經濟狀況根本買不起，孫子只能向鄰居借電腦做作業，長久下來多少造成心理負擔，如今有了專屬電腦，很欣慰終於能讓孫子穩定學習。