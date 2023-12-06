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台南提高生育獎勵金共發出逾1.6億元 7831名產婦受惠

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
聯合婚禮見證50對新人的浪漫愛情故事。圖／台南市民政局提供
聯合婚禮見證50對新人的浪漫愛情故事。圖／台南市民政局提供

台南市民政局今天舉行2023年成果發表會，包括興建及活化各區里活動中心、提高鄰長工作慰勞金及生育獎勵金、辦理聯合婚禮及推廣環保自然葬等，另辦理民安萬安結合漢光演習獲3特優、殯葬管理業務評量也獲內政部評量優等佳績，更統籌市府各局處全力辦理2023國慶晚會，成果相當豐碩。

民政局表示，市府為慰勞產婦及新生兒，今年度生育獎勵金為產婦生產的第1名及第2名新生兒2萬元；第3名、第4名新生兒3萬元；第5名以後新生兒每名5萬元。截至今年10月底受惠產婦計7831人，合計發出1億6479萬2000元。

市長黃偉哲上任以來積極推動環保自然葬，大內生命紀念園區及仁德中洲環保自然葬園區截至今年11月底植存數分別為5251件及2855件，累積總數達8106件。2021年起推行海葬優惠措施，今年訂定海域實施骨灰拋灑補助作業計畫，補助個案1萬5千元，海葬人數去年及今年皆提升至25名，環保自然葬人數占台南死亡人口比例從2014年的1%，去年提升至10%，足見推廣有成，簡葬、節葬、環保的新殯葬文化已逐漸被民眾所接受，在保留慎終追遠傳統下，兼顧殯葬多元化、環境保護及永續經營。

今年度新營區多功能聯合里民（民生里、三仙里、新南里、新北里）活動中心及永康區多功能活動中心已陸續落成啟用，近期東山區東中里、東正里、東山里聯合活動中心也將落成，今年度提高鄰長工作慰勞金每人每年6000元。

民政局精心規畫年聯合婚禮首度在山上花園水道博物館浪漫登場，以「臻愛台南 攜手相伴」為主題，見證50對新人的浪漫愛情故事；統籌辦理2023年國慶晚會在空軍台南基地舉辦，由蔡英文總統親臨主持，歸國僑胞及各區民眾熱烈參與共計1萬人。

台南市首創民安9號演習配合國軍漢光39號演習並結合軍民聯合防空（萬安46號）演習，結合市府團隊、民間組織與國軍單位，超過1300餘人投入，演習成績榮獲三項特優，為全國唯一榮獲三冠王的殊榮，並獲頒行政院獎狀。

仁德生命紀念園區環保葬專區。圖／台南市民政局提供
仁德生命紀念園區環保葬專區。圖／台南市民政局提供

漢光演習 台南 新生兒

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