擁波浪梯田草皮！全台最美果菜市場爆這些「缺點」 攤商苦

台南市新化果菜市場有全國最美果菜市場之稱，去年9月15日遷入至今創下超過150萬人數，但議員指「設計很美，卻未能實際符合在地使用」，主建築物易有鳥類築巢，帶來噪音及鳥屎，南面西曬造成水果遇熱難保存，伸縮縫漏水及最美的山坡草皮難維護等問題，農業局表示，已向農業部申請1850萬元改善經費，以解決最急迫的潑雨問題。

農業局表示，新化果菜市場東、南側日曬、潑雨，為協助農產運銷公司解決問題，與相關單位多次會勘，討論出最佳的改善方案後，由農產運銷研提計畫「強化新化果實菜市場營運效能設備」，協助向農業部農糧署申請改善經費1850萬元，已獲得農糧署首肯，初步規畫年底前能辦理設計監造標案決標，明年雨季來臨前施工完成。

議員余柷青多次在議會質詢指出，新化果菜市場已成遊客到新化必訪景點，但設計公司為了考慮美學，設計規畫沒有因地制宜，攤販苦不堪言；主體建築物屋頂生物易築巢、寄居，鳥群聚集導致噪音、鳥屎、幼鳥屍體處處可見，嚴重影響環境衛生。

另有南面西曬，導致水果遇熱快速熟成、雨季風雨夾雜，雨水濺濕農產品與地面、造成溼滑危險，逢雨季來臨時，攤販就得深受上方建築物伸縮縫漏水之苦；屋頂草坪維護經費高，不易維護，南面排水溝又未設置排水孔，汙水無法排放惡臭四溢，雨季更是有淹水之虞。

市長黃偉哲坦言，設計者不了解台南的天候狀況，理想很豐富，但現實很骨感，「模型很漂亮」，但像草皮上面土壤不能超過15公分，否則天花板承受不了，還有西曬等問題，造成後續維護的一些困難，但零售和批發的生意都變好了，相關問題會設法改善。

經透過立委林宜瑾向農業部爭取「強化新化果菜市場營運效能計畫」2千萬元，由中央補助7成，地方負擔3成；總經理楊宏義表示，計畫將遮陽棚延伸以改善潑雨情況；至於屋頂草皮植栽養護難度不低，已辦理勞務採購案，明年起編列200萬預算朝節水、美觀及省工等方面維護，南面排水溝將設法排入高速公路涵洞排水系統。