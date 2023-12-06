褒忠馬鳴山鎮安宮斥資600多萬出書 捐千套給雲嘉學子

雲林縣褒忠鄉馬鳴山鎮安宮五年千歲大科2019年登錄為國家重要民俗文化資產，為展現及流傳豐富史料，廟方出版叢書與教材，並拍攝紀錄片，今天宣布捐贈1228套書給雲嘉地區小學，計有1.8萬多名學子受惠，第1階段將安排教師研習計畫，明年啟動第2階段校園贈書行動。

馬鳴山鎮安宮主任委員章金樹表示，此系列出版品由文化部文資局、雲林縣政府補助編輯經費，加上廟方與馬鳴山五年千歲文化發展協會自籌印刷費，共投入650多萬元，由五年千歲文化中心與政治大學華人宗教研究中心合作，委託政大教授洪瑩發團隊企畫、導演吳過拍攝剪輯紀錄影像、台灣美感與人文教育工作者洪麗雯進行教材編輯與出版。

章金樹說，其中《低調的王者：馬鳴山五年千歲大科田野調查研究專書》記錄著洪瑩發團隊從2012年起著手進行田野調查，歷時11年的累積成果，當中也有許多與中央研究院、政治大學合作進行的各項學術研究。

縣長張麗善、縣府文化觀光處長陳璧君及嘉義縣立委翁重鈞、縣府教育處副處長顏廷育等人，今天代表雲嘉地區學子受贈；張麗善說，這套教材包含圖卡及教具共1套3冊、《低調的王者：馬鳴山五年千歲大科田野調查研究專書》，和五年大科、元宵遶境吃飯擔、馬鳴山鎮安宮簡介3大系列影像紀錄共7部，具相關文化紀錄保存與鄉土教育扎根作用。