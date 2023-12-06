聽新聞
test
0:00 / 0:00
褒忠馬鳴山鎮安宮斥資600多萬出書 捐千套給雲嘉學子
雲林縣褒忠鄉馬鳴山鎮安宮五年千歲大科2019年登錄為國家重要民俗文化資產，為展現及流傳豐富史料，廟方出版叢書與教材，並拍攝紀錄片，今天宣布捐贈1228套書給雲嘉地區小學，計有1.8萬多名學子受惠，第1階段將安排教師研習計畫，明年啟動第2階段校園贈書行動。
馬鳴山鎮安宮主任委員章金樹表示，此系列出版品由文化部文資局、雲林縣政府補助編輯經費，加上廟方與馬鳴山五年千歲文化發展協會自籌印刷費，共投入650多萬元，由五年千歲文化中心與政治大學華人宗教研究中心合作，委託政大教授洪瑩發團隊企畫、導演吳過拍攝剪輯紀錄影像、台灣美感與人文教育工作者洪麗雯進行教材編輯與出版。
章金樹說，其中《低調的王者：馬鳴山五年千歲大科田野調查研究專書》記錄著洪瑩發團隊從2012年起著手進行田野調查，歷時11年的累積成果，當中也有許多與中央研究院、政治大學合作進行的各項學術研究。
縣長張麗善、縣府文化觀光處長陳璧君及嘉義縣立委翁重鈞、縣府教育處副處長顏廷育等人，今天代表雲嘉地區學子受贈；張麗善說，這套教材包含圖卡及教具共1套3冊、《低調的王者：馬鳴山五年千歲大科田野調查研究專書》，和五年大科、元宵遶境吃飯擔、馬鳴山鎮安宮簡介3大系列影像紀錄共7部，具相關文化紀錄保存與鄉土教育扎根作用。
協會理事長陳良政說，為有效推展民俗教育，近期會先展開教師研習計畫，實體書籍則預計明年發贈至雲林、嘉義2縣共119所小學，後續由教師運用相關教材於課堂上進行教學，紀錄片除會製作CD一同贈予學校，一般民眾則可在馬鳴山鎮安宮Youtube或官網觀賞。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言