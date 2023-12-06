保齡球館拍賣4次流標 嘉市農會以債權人承受

嘉義縣中埔鄉佳祿保齡球館因地主欠稅無力繳納，遭行政執行署嘉義分署拍賣4次都以流標告終，原上億元不動產公告進行特拍降至8375萬元，債權人嘉義市農會核算後，決定申請以變賣價格承受。市農會將規畫運用這筆土地。

曾是嘉義縣中埔鄉著名地標的佳祿保齡球館因李姓地主欠繳地價稅、房屋稅款275萬元，也積欠其他民間債權，經過多次法拍但都流標。因地主無力繳納欠稅也沒有其他財產可供執行，嘉義分署今年初重啟法拍程序，拍賣土地面積逾6500坪，底價逾1億7千萬餘元，當中2筆土地已於今年3月拍定1116萬元。

但主要的6261坪土地連同地上10筆未登記建物，經嘉義分署4次拍賣都流標。最後公告自今年11月10日起3個月進行特別變賣，變賣價格為8375萬元。因變賣價格低於市價甚多，民間債權人即抵押權人嘉義市農會，仔細核算後昨天申請以變賣價格承受，並已繳納保證金1675萬餘元。

嘉義分署表示，自今年3月起開始進行這件法拍程序，雖然雲嘉地區難得有大坪數土地的法拍物件而引發眾人矚目但卻一再流標，現在歷經8個月2輪拍賣減價4次後，終有結果。

該處原開設佳祿保齡球館，門口的大型保齡球瓶曾是當地著名地標，但後來逐漸沒落。李姓義務人欠繳地價稅及房屋稅約275萬元，同時也積欠其他鉅額民間債權，債權人承受後除能清償欠稅及抵銷欠債外，6261坪土地位於嘉白公路旁，又臨近82線東西快速道路，交通十分便利，再度繁榮發展可期。