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秋冬空污季節 台南加強稽查臭氧前驅產業製程

中央社／ 台南6日電
臭氧是秋冬空氣品質不良期間主要污染指標物之一，台南市政府已加強查驗南科、官田及新營工業區等臭氧前驅產業製程，且結合雲嘉縣市專案稽查，以守護空氣品質。 圖／聯合報系資料照片
臭氧是秋冬空氣品質不良期間主要污染指標物之一，台南市政府已加強查驗南科、官田及新營工業區等臭氧前驅產業製程，且結合雲嘉縣市專案稽查，以守護空氣品質。 圖／聯合報系資料照片

臭氧是秋冬空氣品質不良期間主要污染指標物之一，台南市政府已加強查驗南科、官田及新營工業區等臭氧前驅產業製程，且結合雲嘉縣市專案稽查，以守護空氣品質。

環境部以多元化空氣污染改善措施，提升空氣品質，規劃民國113年至116年「空氣污染防制方案」，不僅降低PM2.5濃度，更納入臭氧濃度改善，削減污染物排放，並結合國家政策2050淨零排放目標，推動低污染運具及再生燃料源頭管制。

台南市府結合雲嘉縣市共同執行主題性專案稽查，鎖定微感器高值工業區符合臭氧前驅產業，盤點轄內管制對象，進行製程查驗，逐一檢視廠區可能產生逸散源及建議業者改善。

台南市政府今天發布新聞稿指出，市府環保局近期查驗南科、官田及新營工業區電子零組件行業、塗裝產業製程等，發現製程使用油墨、有機溶劑未落實空氣污染防制費申報，依法納入污染物核算追繳空污費。

環保局表示，工廠因原製程加工衍生噴塗或印刷行為使用有機溶劑、油墨或清洗劑，應檢視是否符合許可操作證及主動進行空污費申報；在環境部致力於改善空氣品質逐步修訂相關法令規範同時，工廠須肩負社會責任，在經濟發展及環境維護間，為藍天多盡一分心力。

環保局長許仁澤建議業者可先行自主檢視，任何造成廢氣逸散污染源應採行對應措施，納入環境成本，不要心存僥倖，也可避免空污費追繳5年金額而造成工廠負擔。

空氣品質 空污 台南

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