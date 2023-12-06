導入AR實境解謎 奇美博物館帶遊客重返「大航海時代」
奇美博物館2019年與遊戲專家「聚樂邦」合作，推出實境解謎遊戲《穹頂計畫》三部曲深受歡迎。進入「台南400」之際，館方再結合AR體驗及5G網速，推出《穿越時空的航海家》解謎遊戲，日前先舉辦封測活動，邀請30位民眾同樂深獲好評，有的表示「很好玩想再體驗一次」，更有的迫不及待，希望遊戲能趕緊在博物館正式亮相，館方表示，會針對意見回饋再優化，預計明年第1季上市。
館方表示，此次實境體驗遊戲是因應「台南400」的最新力作，安排民眾們與荷蘭航海家在博物館展開冒險之旅，讓玩家們拿著手機就能享受遊戲樂趣，像是回到荷西時期，透過每道AR關卡解開謎題。館方還說，遊戲關卡特別融入館內展物多達10件，讓民眾邊玩邊欣賞館內珍藏。
日前邀請30位玩家搶先感受，分成6組進行，有館方實境遊戲的老主顧，以及從未體驗過的新玩家，針對遊戲的娛樂教育性、關卡流暢度等測試。有民眾表示「很好玩想再體驗一次」，更有的玩家迫不及待，敲碗希望「遊戲趕緊正式亮相」。
館方表示，此次遊戲有別於2019年的遊戲，是首次導入AR技術，針對封測時的意見回饋將對遊戲優化，預計明年第一季上市，屆時帶給大家最佳品質的體驗。
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