斗南福安醫院傳將換醫療團隊 院方證實、未來去向曝光

雲林縣斗南鎮福安醫院為大斗南地區地方醫院，是不少年長者仰賴的醫療系統，近日外傳醫療團隊將換人，加上醫院外牆也掛上「明年元旦起，全新洗腎團隊進駐」布條，院長楊茂庭今天證實，目前的醫療團隊將退出醫院營運，並於斗南順安宮附近以聯合門診提供全新服務，現正趕工中，盼能在明年元旦起營運。

中華道明修女會於1963年成立天主教福安醫院，1996年改建為新醫療大樓，近25來則委託給聖馬爾定醫院經營，楊茂庭原任聖馬爾定醫院的腎臟科主任，當年即跟隨時任院長至斗南看診，更運用腎臟專科在當地成立血液透析室，造福許多洗腎病患。

楊茂庭2001年接任院長，領軍醫護團隊協助醫院建立完整的組織架構，2003年通過地區醫院評鑑；他回憶，當年初到雲林服務時，醫療資源非常匱乏，斗南、大埤、古坑等大斗南地區的民眾，就醫必須舟車勞頓至外鄉鎮或縣市，後來福安醫院成為大家信賴的醫療院所，院方去年還引進新型醫療設備，提供更有品質的就醫環境。

由於當地65歲以上老年人口占多數，患者要至斗六市的台大雲林分院看診，仍有交通不便的問題，楊茂庭為此也與友院合作，導入台大的骨科、心臟內科、精神科等醫療資源，相關科別的醫師定時會到斗南看診，協助服務地方鄉親。

楊茂庭說，經營團隊向中華道明修女會承租醫療大樓，租約於今年底到期，修女會確定不續租後，經與目前的醫療團隊商議後，已另尋到斗南順安宮附近的新址，將以「益霖健康診所」提供小兒科、骨科、肝膽腸胃科、婦產科、一般外科、一般內科及腎臟科等聯合門診服務，也會再和台大洽談未來合作細節。