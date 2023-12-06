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斗南福安醫院傳將換醫療團隊 院方證實、未來去向曝光

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣斗南鎮福安醫院目前的醫療團隊與中華道明修女會簽訂的租約年底到期，將退出醫院營運，明年起於斗南順安宮附近以聯合門診提供全新服務。記者陳苡葳／攝影
雲林縣斗南鎮福安醫院目前的醫療團隊與中華道明修女會簽訂的租約年底到期，將退出醫院營運，明年起於斗南順安宮附近以聯合門診提供全新服務。記者陳苡葳／攝影

雲林縣斗南鎮福安醫院為大斗南地區地方醫院，是不少年長者仰賴的醫療系統，近日外傳醫療團隊將換人，加上醫院外牆也掛上「明年元旦起，全新洗腎團隊進駐」布條，院長楊茂庭今天證實，目前的醫療團隊將退出醫院營運，並於斗南順安宮附近以聯合門診提供全新服務，現正趕工中，盼能在明年元旦起營運。

中華道明修女會於1963年成立天主教福安醫院，1996年改建為新醫療大樓，近25來則委託給聖馬爾定醫院經營，楊茂庭原任聖馬爾定醫院的腎臟科主任，當年即跟隨時任院長至斗南看診，更運用腎臟專科在當地成立血液透析室，造福許多洗腎病患。

楊茂庭2001年接任院長，領軍醫護團隊協助醫院建立完整的組織架構，2003年通過地區醫院評鑑；他回憶，當年初到雲林服務時，醫療資源非常匱乏，斗南、大埤、古坑等大斗南地區的民眾，就醫必須舟車勞頓至外鄉鎮或縣市，後來福安醫院成為大家信賴的醫療院所，院方去年還引進新型醫療設備，提供更有品質的就醫環境。

由於當地65歲以上老年人口占多數，患者要至斗六市的台大雲林分院看診，仍有交通不便的問題，楊茂庭為此也與友院合作，導入台大的骨科、心臟內科、精神科等醫療資源，相關科別的醫師定時會到斗南看診，協助服務地方鄉親。

楊茂庭說，經營團隊向中華道明修女會承租醫療大樓，租約於今年底到期，修女會確定不續租後，經與目前的醫療團隊商議後，已另尋到斗南順安宮附近的新址，將以「益霖健康診所」提供小兒科、骨科、肝膽腸胃科、婦產科、一般外科、一般內科及腎臟科等聯合門診服務，也會再和台大洽談未來合作細節。

團隊 雲林 患者 醫師

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