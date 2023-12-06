企業捐贈60台再生筆電 提升雲林家扶學子競爭力
艾杰旭顯示玻璃公司發現雲林偏鄉家庭數位落差，今天捐贈60台再生筆電給予雲林家扶中心的家庭，提升學子們的數位競爭力。
雲林家扶中心舉行捐贈儀式，受贈家庭代表從艾杰旭顯示玻璃公司董事長久保岳手中拿到電腦。
雲林家扶中心督導歐厚成指出，現在學生寫作業經常要使用電腦上網查資料、文書處理，甚至做簡報，但常礙於家庭經濟或家長不懂電腦型號與規格，所以中心時常接到家長來電詢問是否有二手電腦。
久保岳說，捐贈再生筆電能減輕雲林家扶中心家庭的負擔，更可以增進弱勢學子數位競爭力，強化自身職能並改善未來就職競爭力，學子可以透過教育翻轉未來，所以將60台再生筆電捐贈雲林家扶中心，希望可發揮最大效能。
雲林家扶中心主委陳燦勲表示，雲林家扶中心的家庭超過7成的家長，因經濟因素導致數位能力難以突破，以致無法獲得更高報酬的工作，感謝企業將社會資源與價值最好的連結，讓愛延續，捐贈60台再生筆電給予雲林家扶服務家庭，積極關懷弱勢家庭。
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