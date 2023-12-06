冬季限定美景 阿里山慈雲寺銀杏9成轉黃
阿里山國家森林遊樂區慈雲寺前2株銀杏葉，已9成轉黃；農業部林業及自然保育署嘉義分署副分署長李定忠說，目前是最佳欣賞的時期，金黃葉片搭配紅瓦、白雲，甚為美麗。
李定忠今天告訴中央社記者，慈雲寺的2株銀杏是日治時期大正8年（1919年）日本人建造阿里山（慈雲寺原名）時引進栽植，已有百年歷史。
李定忠說，銀杏轉黃時間依每年氣候有所差異，大約於每年11月中下旬逐漸轉黃，12月上旬開始落葉，目前已9成葉子呈金黃色，是最佳欣賞的時期。
李定忠指出，慈雲寺銀杏與一旁的鐘樓、青楓，是很多人喜愛拍照的景點，今年因為暖冬關係，青楓目前仍是滿樹翠綠帶微黃的景象，尚未轉紅，但部分銀杏葉已在寒風細雨中裡飛舞墜落。
不過民眾要賞楓紅，小笠原觀景平台台灣紅榨楓已轉紅；李定忠強調，阿里山國家森林遊樂區到冬季，正式進入色彩繽紛的季節，一直到隔年3、4月櫻花開，都令人美不勝收。
林業及自然保育署嘉義分署提醒民眾，冬天的山林，空氣寒冷且稀薄，有心血管疾病的人，應避免上山。衛生福利部與嘉義縣衛生局在阿里山香林衛生室設置24小時醫療服務站，為遊客提供醫療照護。
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