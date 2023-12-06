嘉義市城市品牌標誌識別 市府即日開放免費下載

嘉義市政府2022年發表嘉市全新品牌識別系統，推出「主視覺篇」、「人文篇」、「城市篇」3支形象影片，以及第一個縣市免費字體「嘉市體Chiayi City Font」。即日起，除嘉市體下載使用外，更邁進一步提供城市品牌標誌識別給民間免費下載，一同推展嘉市品牌精神與視覺。

智慧科技處長郭軒志說，嘉市城市品牌發表後，廣受好評關注，為使品牌視覺能有更多元應用，即日起民眾可至「嘉市府官網首頁-城市品牌專區-品牌標誌」進行申請，填寫基本資料後，會收到檔案下載連結的通知信件，即可點擊下載相關檔案，將其應用在個人或非營利的用途。城市品牌不但是梳理城市歷史，更是展現城市多元特質，將設計導入城市治理，進而讓全世界看見嘉義市。

郭軒志表示，城市品牌發布以來，嘉市體榮獲金點設計獎金點設計標章、品牌形象規劃設計榮獲Taiwan Design Best 100年度設計獎、主視覺動畫則榮獲繆思創意獎 (MUSE Creative Awards)金獎，備受肯定。

「小城市‧大創新Small City,Big Change」為城市品牌的核心精神，市府將持續以市民為本，致力於城市升級，以實現「世世代代好倚起，大大小小攏尬意」的幸福永續、世代宜居城市，歡迎各界多加下載使用，一同實踐「小城市‧大創新」的精神。