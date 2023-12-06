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昔日遭偷埋廢棄物 台南柳營櫻花滯洪池公園啟用
擺脫早年遭偷倒廢棄物汙染地方窘況，在完成清除後，台南市柳營櫻花滯洪池公園投入逾1千萬元，歷經1年餘施工，今天上午啟用，未來公園停車場將增設太陽能遮陽板及夜間照明等設施，提供鄉親更完善遊憩場域。
柳營櫻花滯洪池公園約30年前遭人偷倒事業廢棄物，歷經多年來清理改造為滯洪池，南市府推動「一區一公園」計畫，投入1000萬元將柳營區既有的櫻花滯洪池結合船型意象，設計成為特色遊具並符合全齡、無障礙的休閒公園，基地共計4500平方公尺，去年12月施工，今上午啟用。
市長黃偉哲、柳營區長顏文穗、後壁區長陳玉惠、市議員蔡育輝、沈家鳳及多名里長與會。
顏文穗簡報時說，該公園參考當地明鄭時期的文化風情，因此採船型意象設計遊具，整體設計元素曲線結合高低層次的變化，並利用部分的空間元素及既有建築元素納入設計中。
黃偉哲也說，滯洪池平時在防洪上很重要，但並不是整年每天都在下大雨，故藉由規畫成美美的公園，增添其更多用途給民眾使用，他也說，要做就全部到位，也主動提及，公園將增設夜間照明及有停車場屋頂增設太陽能遮陽板等，融入綠能環保節能。
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