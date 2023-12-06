安平商港大型車輛出入頻繁 南警台17線加強攔檢

台17線大型車輛出入台南安平商港頻繁，警方已加強稽查，設置活動地磅站全面攔檢大貨車、砂石車、聯結車及曳引車等，只要違規就開罰。

轄管台南市南區的市警第六分局今天發布新聞稿指出，安平商港前台17線大型車輛載貨出入頻繁，警方昨天設置活動地磅站全面稽查，攔檢大貨車、砂石車、聯結車及曳引車等，共攔檢6輛，其中1輛超載開罰。

市警第六分局統計，警方民國112年1月1日至11月30日，在南區共取締大型車輛違規387件，其中超載85件，未依規定申請路權76件，行車紀錄器安裝不確實11件，轉彎未依規定39件，闖紅燈28件，違規停車145件及其他違規3件等。

在大型車輛交通事故上，南區今年迄今18件，相較於去年同期20件減少2件。警方表示，未來將不定點、不定時加強執法強度，落實大型車輛違規管理，維護用路人行車安全。