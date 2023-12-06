安平商港大型車輛出入頻繁 南警台17線加強攔檢
台17線大型車輛出入台南安平商港頻繁，警方已加強稽查，設置活動地磅站全面攔檢大貨車、砂石車、聯結車及曳引車等，只要違規就開罰。
轄管台南市南區的市警第六分局今天發布新聞稿指出，安平商港前台17線大型車輛載貨出入頻繁，警方昨天設置活動地磅站全面稽查，攔檢大貨車、砂石車、聯結車及曳引車等，共攔檢6輛，其中1輛超載開罰。
市警第六分局統計，警方民國112年1月1日至11月30日，在南區共取締大型車輛違規387件，其中超載85件，未依規定申請路權76件，行車紀錄器安裝不確實11件，轉彎未依規定39件，闖紅燈28件，違規停車145件及其他違規3件等。
在大型車輛交通事故上，南區今年迄今18件，相較於去年同期20件減少2件。警方表示，未來將不定點、不定時加強執法強度，落實大型車輛違規管理，維護用路人行車安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言