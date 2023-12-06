鄉林建設雲林推案...公開徵選100個雲林故事 錄取送涵碧樓住宿券

鄉林集團董事長賴正鎰首度跨越濁水溪返鄉雲林投資，在斗六購入1650坪土地，將推出總銷28億元大樓住宅案，目前基地正進行綠美化養護工程，將規畫聖誕PARTY、草地音樂節與當地居民同樂，為吸引潛在客群對雲林的認同感，鄉林建設公開徵選100個雲林故事，錄取者可獲得日月潭涵碧樓住宿券。

雲林近年工業及科技快速發展，Google在台灣興建第3座亞太資料中心，地點就選在雲林科技工業園區，中科虎尾園區標準廠房也在今年3月正式完工，半導體封測大廠矽品精密也承租中科虎尾園區4.5公頃土地興建新廠。

鄉林建設總經理方偉民說，董事長賴正鎰是土生土長的雲林人，對家鄉有很深厚的情感，這次返鄉推案備受關注，尚未推案就已接到許多詢問電話，多數都是雲林在地人。

方偉民說，賴正鎰一直希望雲林的美好可以被外界看見，也希望外地人或遊子能夠返鄉置產，所以推出「雲林故事、鄉林來傳承」活動，公開徵選100個雲林在地的故事，投稿故事一經獲選就可獲得日月潭涵碧樓住宿券，並將所有獲獎的精彩故事集結印刷成專書，讓這些堅持與價值繼續傳頌出去。

方偉民指出，只要是戶籍在雲林的雲林人，不管是種柚子的柚農、種蒜頭的蒜農、種花生的農夫、養乳牛的酪農或是布袋戲的表演者、百年老店的傳承人、做肉圓的老師傅；又或者是宮廟的廟主、開診所的醫生、教書的老師、做糕點的麵包行家、專業技師、攤販、藝術家、養殖戶等，都歡迎將自身堅持和挑戰的感動真實故事寫出來。

《雲林100個價值與堅持》徵選故事字數約800字、須附上相關照片，即日起至1月31日止，至活動官網網頁下載報名表，將報名表（紙本）及參賽作品授權同意書郵寄至403台中市西區館前路28號 鄉林建設業務部 施浚科收；或e-mail報名表（電子檔）至dm@shininggroup.com.tw ，主旨請註明「雲林100個堅持故事徵文活動」。