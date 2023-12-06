快訊

2片魚肉就致命！南投吃河豚中毒1死案 「極毒兇手」品種出爐

為何阿里、滴滴都崩了…美制裁效應？還是家裡出問題

被爆與昔日下屬婚外情 衛福部秘書處長道歉「盼能求得原諒」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

立委提議雲林草嶺增設纜車 觀光署正面回應「可評估」

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
立法委員劉建國邀集交通部觀光署長周永暉及公路局副局長林聰利至雲林草嶺與當地村長、民間組織及多家業者討論當地觀光發展策略。記者陳苡葳／翻攝
立法委員劉建國邀集交通部觀光署長周永暉及公路局副局長林聰利至雲林草嶺與當地村長、民間組織及多家業者討論當地觀光發展策略。記者陳苡葳／翻攝

雲林古坑草嶺風景區歷經921大地震，近年觀光重振有成，地方希望成立區域觀光發展聯盟，策略性促進未來發展，立委劉建國邀集交通部觀光署周永暉至當地與業者座談，提出意見採納與整體規畫2大訴求，今獲正面回應，中央將整合新亮點，於明年推出新旅遊選項。

劉建國、周永暉及公路局副局長林聰利、古坑鄉長林慧如、縣議員張庭綺等人至草嶺召開座談會，當地村長與民間組織及多家業者等數十人參與討論。

交通部觀光署率阿里山管理處一同至大草嶺觀光圈實地會勘體驗，觀察在地食宿遊購行整合的可行性，周永暉指出，事實上現有量能已具備規模，在劉建國爭取下，近4年中央投入9170萬元輔導46家草嶺商家、協助20名青年返鄉就業、上架7條遊程等，創下715萬元觀光產值，帶來30萬5300觀光人次。

「萬事具備，只欠東風」周永暉表示，疫情一年比一年更為平息，大草嶺觀光人氣相對看好，因此需要新亮點及景點吸客，明年重點將推陳出新，讓遊客擁有新體驗。

建設方面，古坑鄉獲中央補助1.46億元整修149甲線第1期工程，第2期則為跨清水溪橋獲補助12.6億元，完工後當地交通更順暢。劉建國另在會中提出，古坑鄉路面養護改善工程及古坑國小通學步道改善等5案尚需1.34億元，林聰利當場允諾全力協助。

劉建國指出，草嶺觀光發展後，相關配套措施也必須到位，包含需要更多停車空間、車輛會車安全性等，他認為，需增設避車道，另也請交通部研擬設置纜車，讓草嶺風華再度提升，周永暉回應會帶回意見進一步討論。

立法委員劉建國邀集交通部觀光署長周永暉及公路局副局長林聰利至雲林草嶺召開當地觀光發展及建設座談會。記者陳苡葳／攝影
立法委員劉建國邀集交通部觀光署長周永暉及公路局副局長林聰利至雲林草嶺召開當地觀光發展及建設座談會。記者陳苡葳／攝影

草嶺 劉建國 古坑 周永暉 觀光署 雲林 纜車

延伸閱讀

旅宿業盼開放聘移工 勞長：等觀光署資料補齊再開會

司法院網站遭駭事件 朝野立委要求一周內報告說明

雲林立委選戰綠保2席不失 藍搶攻、無黨籍添變數

「我不管陸委會怎樣」王國材：台客赴陸不會讓解團發生

相關新聞

立委提議雲林草嶺增設纜車 觀光署正面回應「可評估」

雲林縣古坑鄉草嶺風景區歷經921大地震，近年觀光重振有成，地方希望成立區域觀光發展聯盟，策略性促進未來發展，立委劉建國邀...

華泰名品城南部展店嘉義縣市爭搶 傳高鐵嘉義車站特區中選

華泰名品城宣布在南部開第二家分店，嘉義縣市府積極爭取表態歡迎設置，縣長翁章梁日前受訪說，高鐵嘉義站前有塊近10公頃土地由...

鄉林建設雲林推案...公開徵選100個雲林故事 錄取送涵碧樓住宿券

鄉林集團董事長賴正鎰首度跨越濁水溪返鄉雲林投資，在斗六購入1650坪土地，將推出總銷28億元大樓住宅案，目前基地正進行綠...

台南永康期待多年 崑大路市地重劃動土

台南市政府於永康區崑山科大旁做市地重劃，開發面積約4.337公頃，因鄰近國道一號大灣交流道，地方已期待多年；市長黃偉哲昨...

雲林教育農園轉型 建海洋教育中心

雲林四湖鄉三條崙教育農園原主要供學生戶外教學參訪，使用近30年、設施過於老舊，縣府投入5000萬元更新硬體、另投入130...

嘉縣生育補助 各鄉鎮再加碼

刺激生育，嘉義縣水上鄉公所提案發放鄉民生育補助，已獲代表會通過，明年起每名新生兒發6千元，雙胞胎可領1萬2千元，鄉長林緗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。