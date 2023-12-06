立委提議雲林草嶺增設纜車 觀光署正面回應「可評估」

雲林縣古坑鄉草嶺風景區歷經921大地震，近年觀光重振有成，地方希望成立區域觀光發展聯盟，策略性促進未來發展，立委劉建國邀集交通部觀光署長周永暉至當地與業者座談，提出意見採納與整體規畫2大訴求，今獲正面回應，中央將整合新亮點，於明年推出新旅遊選項。

劉建國、周永暉及公路局副局長林聰利、古坑鄉長林慧如、縣議員張庭綺等人至草嶺召開座談會，當地村長與民間組織及多家業者等數十人參與討論。

交通部觀光署率阿里山管理處一同至大草嶺觀光圈實地會勘體驗，觀察在地食宿遊購行整合的可行性，周永暉指出，事實上現有量能已具備規模，在劉建國爭取下，近4年中央投入9170萬元輔導46家草嶺商家、協助20名青年返鄉就業、上架7條遊程等，創下715萬元觀光產值，帶來30萬5300觀光人次。

「萬事具備，只欠東風」周永暉表示，疫情一年比一年更為平息，大草嶺觀光人氣相對看好，因此需要新亮點及景點吸客，明年重點將推陳出新，讓遊客擁有新體驗。

建設方面，古坑鄉獲中央補助1.46億元整修149甲線第1期工程，第2期則為跨清水溪橋獲補助12.6億元，完工後當地交通更順暢。劉建國另在會中提出，古坑鄉路面養護改善工程及古坑國小通學步道改善等5案尚需1.34億元，林聰利當場允諾全力協助。

劉建國指出，草嶺觀光發展後，相關配套措施也必須到位，包含需要更多停車空間、車輛會車安全性等，他認為，需增設避車道，另也請交通部研擬設置纜車，讓草嶺風華再度提升，周永暉回應會帶回意見進一步討論。