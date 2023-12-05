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南市登革熱降6成 第2梯次抽獎登場…為末波滅孓助勢
台南今天新增本土登革熱病例23例，累積總數已達2萬1261例，登革熱防治中心表示，疫情已連6周下降，上周新增個案較前1周大幅下降60%，但市長黃偉哲仍提醒，每日仍有零星新增病例，還是要落實環境孳清。
今日23例分別為東區9例，中西區及麻豆區各3例，永康區2例，安平區、仁德區、官田區、善化區、新營區及龍崎區各1例，年齡介於16歲至99歲。
登革熱防治中心指出，南市本土登革熱疫情已連6周下降，上周新增個案已降至181例，較前1周大幅下降60%，黃偉哲提醒，雖然目前疫情呈現下降趨勢，每日仍有零星新增病例，請市民仍要提高警覺加強家戶內外環境巡檢，落實孳生源清除。
黃偉哲說，今年受到聖嬰現象影響，冬天溫度偏暖，雨量偏多，雖時序已進入12月，但目前白天平均溫度仍適合病媒蚊生長和活動，加上東南亞登革熱疫情仍處流行期，病毒有可能隨著民眾返國而入侵社區，只要1天病例數沒有清零都不能掉以輕心，務必嚴防疫情回燒。
衛生局為提升民眾防疫知能，正於網站上辦理第2梯抽獎活動，活動即日起至12月10日下午5點止，獎品有30個名額，詳請請上衛生局臉書粉絲專頁查詢。
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