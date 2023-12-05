不到一周雲林再現禽流感 撲殺2萬隻種雞、銷毀5萬顆蛋
禽流感疫情拉緊報，雲林縣日前才傳出入秋第1場禽流感確診禽場，今天再傳出1白肉種雞場確診H5N1亞型高病原性禽流感，撲殺2萬隻種雞及近5萬顆雞蛋，雲縣府表示，目前白肉雞價格雖然穩定，但相隔不到1周出現2禽場確診，仍需謹慎防疫。
雲林縣斗六市1白肉種雞場雞隻出現異狀，主動向縣府通報，今天確診H5N1亞型高病原性禽流感，雲林縣動植物防疫所今天已完成2萬117隻種雞與雞蛋4萬9885顆的撲殺銷毀作業，並完成場區、周邊環境清潔及消毒工作。
今日確診禽場是種雞場，是否會影響市場白肉雞生產及供應備受關注，縣府農業處產科長謝詠丞表示，全國白肉雞場數967場，飼養量2595萬隻，其中雲林有128場、飼養385萬隻，目前白肉雞價格每台斤36.8元，價格穩定，撲殺影響不大，但防疫仍需小心。
防疫所長廖培志表示，候鳥路徑上游國家日本的禽場陸續爆發禽流感案例，近期國內候（野）鳥排遺亦檢出H5N1亞型高病原性禽流感，加上上周已有1禽場確診，相隔不到1周又添1場，防疫所除加強採樣監測與環境消毒作業外，會持續以簡訊、社群媒體等管道，提醒禽農務必加強禽場生物安全防疫。
呼籲養禽業者若發現飼養家禽出現異常死亡或飲水量、攝食量、產蛋率下降等情形，應立即通報（通報專線：0932-690674），以防範病毒散播風險，造成重大的經濟損失。
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