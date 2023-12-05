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昔說「要拿拐杖跟解放軍拚」110歲全國最高齡鄰長辭世 蔡總統弔唁
全台最高齡鄰長110歲黃德成也是嘉義縣最年長人瑞，日前疑在浴室滑倒撞到頭部，住進加護病房後昏迷離世。蔡英文總統今天特地到水上鄉三和村黃德成住家上香，家屬將當年蔡總統與黃德成的合照裱框送給她。
蔡總統2020年重陽節前曾拜訪過黃德成，與縣長翁章梁和黃德成一起切生日蛋糕，還為黃戴上金鎖片、致贈敬老狀及水果禮盒，蔡總統今到水上鄉三和村為黃德成上香致意，家屬將當年多張照片放進一個相框中，送給蔡總統紀念，緬懷人瑞黃德成的傳奇一生。
黃德成生前精神奕奕，說話中氣十足，曾針對中國大陸軍機擾台，肯定總統存錢買武器是對的。黃德成還說，中國大陸一直壓迫，如果打來，「我要拿拐杖跟他拚」，說著說著還給蔡英文總統比了個讚，兩人曾經相談甚歡。
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