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議員批新勤休制度「假休息、真備勤」 嘉市消防局：依法保障健康權

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市議員王浩上午批消防局新勤休制度，將消防員休息時間排半夜「假休息、真備勤」，影響消防員權益，還擔任非消防業務捕蜂抓蛇業務，要求消防局改善。記者魯永明／攝影
嘉義市議員王浩上午批消防局新勤休制度，將消防員休息時間排半夜「假休息、真備勤」，影響消防員權益，還擔任非消防業務捕蜂抓蛇業務，要求消防局改善。記者魯永明／攝影

嘉義議員王浩上午批消防局新勤休制度，將消防員休息時間排半夜「假休息、真備勤」，影響消防員權益，還擔任非消防業務的捕蜂抓業務，要求消防局改善。消防局說，因應消防勤休制度變革，依法保障外勤同仁健康權，捕蜂抓蛇業務委託義消執行。

議會定期會閉幕，王浩再為消防隊員權益請命說，嘉市消防局使用與別縣市不同編排方式，休息時間排在半夜特別長，導致超勤加班時數最低，他未刪減特別費，不是因為贊同消防局休息時間排半夜「假休息、真備勤」排班方式，而是因為局長蘇耀星下月退休，刪特別費，會刪到新局長明年規畫，他要求消防局不該做其他縣市淘汰或不做的業務。

消防局說，大法官釋字785號解釋保障外勤消防人員健康權與服公職權，公務員服務法與公務人員保障法配合訂規範，1月起逐步落實。釋憲前消防局實施多年勤一休一制度，考量同仁健康權利，優於他縣市維持勤一休一，除原假期增休2.5日，降低上班時間，相對超時服勤時數與他縣市比較偏少。依各級消防機關輪班輪休人員勤休實施要點，服勤日至少應有2小時以上休息時間，由消防機關在服勤時數調配，休息時間不計入服勤時數。

消防局以勞逸平均及動靜工作分配方式，維持適當機動人力勤務編排，考量日間勤務繁瑣多元，人力需求繁重，火災、緊急救護等出勤以晚間10前發生頻繁，遂將休息時間編排勤務密度較低時段，符合生理作息需求，未指定休息處所，但外出須在出入登記簿簽出、簽入，以利出勤人員安全管制。

消防局表示，新勤務制1月施行滾動調整，期間消防署發文，唯恐同仁觀感不佳，休息時間避免編排夜間時段，10月調整配套措施，將休息時間視勤務狀況編排日間時段。

消防員 特別費 嘉義 議員

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