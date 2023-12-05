快訊

拍板了！14奈米以下製程之IC製造技術列入國家核心關鍵技術

蕭美琴、吳欣盈國籍爭議 中選會審定結果出爐了

綠營頻打抗中保台老梗牌 學者曝國民黨機會來了：快找這2人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

民進黨南市拚大選 誓言要在本命區拿7成以上選票

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
民進黨台南市黨部拚大選，已舉辦1百場座談，誓言賴蕭配要衝出7成以上選票。圖／民進黨南市黨部提供
民進黨台南市黨部拚大選，已舉辦1百場座談，誓言賴蕭配要衝出7成以上選票。圖／民進黨南市黨部提供

民進黨台南市黨部迎戰總統及立委大選，上月中旬啟動下鄉宣講，舉辦「挺台灣、顧地方、下鄉扎根」的宣講活動，到今天已逾1百場，藉此將施政成果讓民眾更深入了解，面對對手假訊息、認知作戰，得以反擊，以贏取大選勝利；並誓言賴蕭配在本命區要拿7成以上選票。

台南市黨部主委潘新傳表示，台灣是亞洲民主國家的典範，守護台灣的民主自由是民進黨責無旁貸的目標及使命，舉辦座談會就是要將民進黨的理念及精神讓民眾了解。在正副總統登記完成後，基層信心大增，總統候選人賴清德是台南是的老市長，副總統候選人蕭美琴年少也在台南求學，兩人都與台南有極深的淵源，所以市黨部誓言要讓賴蕭配在台南拿到7成以上的選票，讓總統大贏、立委全壘打、立法院實質過半，一起守護台灣的未來。

市黨部執行長張孟暉說，市黨部除舉辦百場說明會，近日持續關懷資深黨員及與黨籍里長，主委潘新傳自購飛行夾克，在天氣變涼時，將溫暖送至資深黨員家中，感受市黨部對資深黨員最崇高的敬意。

台南 民進黨 賴蕭配

延伸閱讀

厭惡藍綠挺白找希望？外媒指年輕人成選舉變數 民進黨：端最好政策牛肉

民進黨開鍘！禁絕網內互打 開除劉櫂豪、蘇孟淳等7人黨籍

北檢偵辦藍白合 柯文哲：與民進黨合作時沒被起訴

藍綠肉搏戰 侯友宜昨直搗台南本命區 賴清德今回擊竹苗藍營鐵票區

相關新聞

台南汙水道2工程動土 被指接管率低

台南市虎尾寮汙水下水道的汙水揚水站工程及分支管網首標工程昨天開工，完工後預計納入2萬7000公噸家庭汙水，為1314戶接...

蔡英文總統赴全台開基祖廟參拜廣澤尊王 土庫民眾熱情迎接

蔡英文總統今天下午至雲林縣與地方長者座談，隨後接力至土庫鎮2間廟宇參拜，立委蘇治芬全程陪同，其中第2站於土庫鳳山寺參香祈...

民進黨南市拚大選 誓言要在本命區拿7成以上選票

民進黨台南市黨部迎戰總統及立委大選，上月中旬啟動下鄉宣講，舉辦「挺台灣、顧地方、下鄉扎根」的宣講活動，到今天已逾1百場，...

影／台南永康老社區寸土寸金 市地重畫期待多年今動土

寸土寸金的台南市永康崑山科大旁市地重畫地方期待多年，今天開工動土，開發面積約4.337公頃，工程費1.76億元，開發後直...

嘉市府明年總預算案通過 府會餐敘前大跳「火肌舞」

嘉義市議會定期會上午閉募，通過明年市政府總預算案，歲入180億3618萬6000元，歲出193億6000萬元，小刪市府支...

產業缺工、人力斷層夾擊 農村社區「相放伴」產生大妙用

雲林縣大埤鄉是全國稻米產量最多鄉鎮，仍存在傳統農村形態，面臨人口老化、青壯年外流，產業缺工、人力斷層等問題浮現，中正大學...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。