民進黨南市拚大選 誓言要在本命區拿7成以上選票

民進黨台南市黨部迎戰總統及立委大選，上月中旬啟動下鄉宣講，舉辦「挺台灣、顧地方、下鄉扎根」的宣講活動，到今天已逾1百場，藉此將施政成果讓民眾更深入了解，面對對手假訊息、認知作戰，得以反擊，以贏取大選勝利；並誓言賴蕭配在本命區要拿7成以上選票。

台南市黨部主委潘新傳表示，台灣是亞洲民主國家的典範，守護台灣的民主自由是民進黨責無旁貸的目標及使命，舉辦座談會就是要將民進黨的理念及精神讓民眾了解。在正副總統登記完成後，基層信心大增，總統候選人賴清德是台南是的老市長，副總統候選人蕭美琴年少也在台南求學，兩人都與台南有極深的淵源，所以市黨部誓言要讓賴蕭配在台南拿到7成以上的選票，讓總統大贏、立委全壘打、立法院實質過半，一起守護台灣的未來。

市黨部執行長張孟暉說，市黨部除舉辦百場說明會，近日持續關懷資深黨員及與黨籍里長，主委潘新傳自購飛行夾克，在天氣變涼時，將溫暖送至資深黨員家中，感受市黨部對資深黨員最崇高的敬意。