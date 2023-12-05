「咱思慕的人」限期展 17件許文龍作品奇美博物館展出

奇美集團創辦人許文龍上月18日辭世，各界不捨。奇美博物館近日起推出短期個展「咱思慕的人」，匯集其生前17件繪畫與雕塑等作品，展覽至12月10日，邀各界共賞，感受許文龍投入藝術的熱忱與真摯。

館方表示，許文龍喜歡音樂，也熱愛藝術文化。除了蒐藏之外，更擅長創作，限期展以「咱思慕的人」為題，是館員們對他的思念，展出3件雕塑，還有油畫、粉彩、素描與水墨等14件畫作。

此次展覽在1樓布雷西亞廳，靠近館內超商，走進展廳首先能看到馬克·梅隆雕塑許文龍彈著曼陀鈴的銅像，再一眼望去，可清楚看見許文龍每一幅創作的油畫、粉彩等作品，展廳最裡面更特別的有，許文龍1993年7月在安平港釣到鮸魚的魚拓。

展廳走進左側，能看到一張長桌擺放著紀念相簿，裡頭張貼著許文龍從年輕到老的每段輝煌時刻，如前往奇美醫院探視辛苦醫護同仁及患者、榮獲第一屆台南文化獎等，館方還提供便利貼與筆，讓民眾可以在每張相片旁的空白處寫下紀念或註解。觀展民眾寫下「懷念」「最棒的你」，紀念許文龍。