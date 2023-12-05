數位學習風潮席捲而來 台南教師玩數位魔法

台南市推動數位學習，除辦理重點學校示範數位教學模組，為鼓勵教師分享教學經驗，舉辦「數位學習推動優良教學案例徵選」，數位學習風潮已席捲全市。今年甄選賽，經激烈角逐選出4件特優、10件優選、19件佳作教案，獲獎教案展現教師在數位學習與各領域的卓越創新及應用。

教育局長鄭新輝表示，這次徵選標誌著南市在數位學習推動教學方面的實踐，在數位快速發展的趨勢下，教師仍不斷的更新技術與知識，積極為學生打造更智慧、適性化的學習環境。

PBL組由樹林國小老師陳秀梅獲得特優，教案「來自校長的委託~校園週報專題」，運用DFC模組，引導學生在新興媒體蓬勃發展的時代，透過數位工具整理完整且正確的學校資訊，向社區宣傳學校課程及特色，使社區更能認同學校的努力。強調學生了解數位資料儲存、資源的重要性，並提升資訊倫理觀念。

北勢國小戴煜德教師的教案『「特」別不一樣』獲得新科技組國小組優，將VR 融合特教議題，使用數位教學平台，輔助小組的討論。透過VR 體驗，讓學生感同身受這些特教生的辛苦與不便，從而觸發同學的同理心，培養學生友善的互動知能與態度。

國中組由後甲國中老師胡維娟獲得特優，教案「日地月相對運動」透過科技的輔助去理解天文現象，課程中使用AR輔助月相的觀測，並透過天文相關軟體來認識月相的變化及日、月蝕現象，除了實際的觀察活動與討論外，也培養學生分析歸納及製作圖表等彙整結果的能力。

文元國小龔詩鈴的「永續發展，世界更美好」獲得自主學習組特優，教案整合SDGs永續發展目標，帶領學生探討人類經濟活動與資源利用間的平衡、節能減碳，以文本、影片的方式認識國家公園，並配合國語文與美勞課，跨域學習訓練寫作與設計能力，提升學生的合作力、行動力與整合力。

台南市數位學習推動辦公室主任高誌健表示，現今教育不僅需結合數位科技，還要提升各年齡層的網路意識與媒體素養。數位學習推動辦公室將持續提供技術、人員與策略，陪伴教師攜手迎接充滿變革的數位時代。