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影／台南永康老社區寸土寸金 市地重畫期待多年今動土

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南永康崑山老舊社區住戶林立寸土寸金，市地重劃地方期待多年今天動土。記者周宗禎／攝影
台南永康崑山老舊社區住戶林立寸土寸金，市地重劃地方期待多年今天動土。記者周宗禎／攝影

寸土寸金的台南市永康崑山科大旁市地重畫地方期待多年，今天開工動土，開發面積約4.337公頃，工程費1.76億元，開發後直接造福周遭6千人以上。可提供住宅區土地2.582公頃，開闢公園兼兒童遊樂場、廣場、停車場、道路等公共設施面積約1.735公頃，工期1年半預計114年5月完工，將大幅提高房地產價值、數十年水患減輕。

動土邀請市長黃偉哲主持，立委、議員等民代與地方人士見證。黃偉哲表示，永康大灣地區自崑大路及高速公路大灣交流道闢建因交通便利、地理位置優越，西側銜接平實營區，成為大台南市中心重要工商發展廊帶。工作機會增加，人口大量遷入，公辦市地重劃提高土地利用價值，增加建築用地供給，闢建停車場，增設停車位，建置排水箱涵及滯洪池，改善當地易淹水問題。

他說，4點多公頃「蛋黃區中的蛋黃區土地」市府只分到公共建設用地，台南剩下土地盡可能只租不賣，不要為了財政一直賣地。這項工程規畫設計獲得2023年國家卓越建設獎最佳規劃設計類優質獎，期盼工程順利如期如質完成，符合民眾期待。

地政局長陳淑美表示，崑大路市地重劃範圍位於國道一號東側、大灣路南側及永大路西側、崑大路北側，含永大路一段287巷及大灣891巷的道路用地，位置鄰近大灣交流道、永大路、崑山科技大學。

重畫工程的公園設計，以當地古地名鯽魚潭為意象規劃公園特色，保留歷史記憶，並利用公園下凹空間設置滯洪池，可容納7810立方的滯洪量，改善當地地形易淹水問題，底層可作開放空間、生態池，景觀綠化，邊坡可作溜滑梯、表演劇場觀眾席等。

陳淑美指出，因市地重畫整理地籍，提升土地使用價值，開發完成後將結合北側已發展舊聚落及南側崑山科大優質學區，形成完整區域生活圈，提升當地環境品質，活絡商圈發展。

台南永康崑山老舊社區住戶林立寸土寸金，地方期待多年的市地重畫今天動土。記者周宗禎／攝影
台南永康崑山老舊社區住戶林立寸土寸金，地方期待多年的市地重畫今天動土。記者周宗禎／攝影
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台南 重畫區

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