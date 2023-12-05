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嘉市府明年總預算案通過 府會餐敘前大跳「火肌舞」

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市府會餐敘聯誼前，大家跟著衛生局長廖育瑋跳「火肌舞」。記者魯永明／攝影
嘉市府會餐敘聯誼前，大家跟著衛生局長廖育瑋跳「火肌舞」。記者魯永明／攝影

嘉義市議會定期會上午閉募，通過明年市政府總預算案，歲入180億3618萬6000元，歲出193億6000萬元，小刪市府支付台糖土地租金400餘萬元，府會和諧，通過13名議員多達61項提案，其中成立道路交通安全督導專案小組、公共工程永續發展計畫推動專案小組。

市府說，明年總預算歲出入差短13億2381萬4000元，連同債務還本所需1332萬元4000元，經編列賒借收入13億3713萬8000元平衡。議長陳姿妏宣讀通過明年市府總預算案等議案，通過議員61項提案，散會後，市長黃敏惠率市府團隊感謝議員支持總預算，中午在議會地下室，以外燴辦桌方式，與議長陳姿妏、副議長張榮藏及議員們聯誼，餐會熱鬧歡樂。

餐敘聯誼前，大家跟著衛生局長廖育瑋跳「火肌舞」，衛生局推出樂齡勇壯城「全嘉動起來」系列活動，提升全民運動風氣，除招募運動好手組織勇壯嘉義隊，挑戰2025世界壯年運動會外，發表「火肌舞」發表會，跨世代全齡齊跳「火肌舞」對抗肌少症。

嘉義人常以「就像在吃雞肉飯」，形容事情容易，歡迎市民跳「火肌舞」、動起來，廖育瑋說，「肌少症」是長者潛在疾病，以嘉義特色美食「火雞肉飯」發想，在地作曲家江益源「故鄉的雞肉飯」作主題曲，結合伸展、跨步、抬腿等延展肌肉，訓練肌力動作，打造輕鬆無負擔且韻律感十足的「火肌舞」。

嘉市議長陳姿妏宣讀通過明年市府總預算案等議案，通過議員61項提案，散會後，市長黃敏惠率市府團隊感謝議員支持總預算。記者魯永明／攝影
嘉市議長陳姿妏宣讀通過明年市府總預算案等議案，通過議員61項提案，散會後，市長黃敏惠率市府團隊感謝議員支持總預算。記者魯永明／攝影
嘉市議長陳姿妏宣讀通過明年市府總預算案等議案，通過議員61項提案，散會後，市長黃敏惠率市府團隊感謝議員支持總預算。記者魯永明／攝影
嘉市議長陳姿妏宣讀通過明年市府總預算案等議案，通過議員61項提案，散會後，市長黃敏惠率市府團隊感謝議員支持總預算。記者魯永明／攝影

嘉義 議員 衛生局

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