台南多功能動保園區動土 朝環境教育場域發展

台南市政府規劃於學甲區已遷葬的第六公墓原址設置多功能動物保護教育園區，經與地方民眾溝通多年，今天正式動土，完工後將優先收容學甲區遊蕩犬，並朝環境教育場域規劃。

台南市政府農業局長李建裕在動土典禮致詞表示，市府重視學甲在地民眾意見，於園區規劃階段持續與當地民眾進行說明及溝通，今年8月曾帶民眾到台中市動物之家后里園區參觀新式動保教育園區，感受園區可帶來的教育功能與周邊建設。

李建裕指出，市府於11月19日召開施工前說明會，再次向民眾說明園區規劃與願景，並邀請民眾於工程推動期間加入全民監工行列，一起參與及期待公園化的多功能教育園區落成啟用。

農業局提供資料說明，多功能動物保護教育園區工程總經費新台幣2.09億元，面積約2公頃，除動保教育館及動物收容館外，並以公園化設計概念，規劃多功能廣場區、運動設施、小農市集廣場、周邊綠美化植栽、生態滯洪池，以及特色公園與寵物公園等設施。

農業局指出，園區工程預計於民國114年12月完工，未來優先收容學甲在地遊蕩犬，寵物公園化設計也可供在地居民休憩運動，並將朝環境教育場域規劃，每年預計可吸引3萬人次到訪，結合成兼具教育、休閒、觀光的亮點發展。