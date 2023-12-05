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台南崑大路市地重劃動土 永康蛋黃區添新亮點

中央社／ 台南5日電

鄰近國道1號大灣交流道的台南市永康崑大路市地重劃區今天動土，完工後可提供住宅區面積約2.5公頃，增加公共設施，並以公園空間設置滯洪池，有助改善當地易淹水問題。

台南市長黃偉哲在動土典禮致詞表示，政府興辦市地重劃是希望給地方更多公共設施用地，提升地方生活品質，永康崑大路重劃區可說位於永康蛋黃區，雖然面積僅有4公頃多，但對永康未來發展至關重要。希望相關建設更進一步到位。

黃偉哲說明，永康地區發展早，許多舊社區面臨公共設施不足、建築凌亂等問題，透過市地重劃，除了能夠開發更多公共設施用地，還可增加停車空間、滯洪池以及休閒公園，同時推進當地污水下水道工程，把地方環境整頓得更好。

台南市政府地政局提供資料指出，永康大灣地區在崑大路及高速公路大灣交流道闢建完成後，因交通便利、地理位置優越，成為重要工商發展廊帶，永康崑大路市地重劃區工程開發面積約4.337公頃，開發後可提供住宅區面積2.582公頃，公園、廣場、停車場、道路等公共設施，面積約1.735公頃，預計民國114年5月完工。

地政局指出，重劃區公園設計以當地古地名鯽魚潭為意象規劃公園特色，並利用公園下凹空間設置滯洪池，滯洪量7810立方公尺，改善當地地形易淹水問題，底層可作開放空間、生態池，景觀綠化，邊坡可作溜滑梯、表演劇場觀眾席等。

重劃區 滯洪池

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