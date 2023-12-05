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產業缺工、人力斷層夾擊 農村社區「相放伴」產生大妙用
雲林縣大埤鄉是全國稻米產量最多鄉鎮，仍存在傳統農村形態，面臨人口老化、青壯年外流，產業缺工、人力斷層等問題浮現，中正大學社會福利學系教授吳明儒去年引進「時間銀行」，輔導8個社區單位透過個人或團體形式，互相輪流幫忙自立補足，解決獨老問題，宛如早年的「相放伴」情景，交織社區產生有溫度的連結。
吳明儒出身雲林縣，有感農業縣人口外移且面臨缺工，他也從中觀察到不少社區幾乎是單打獨鬥在經營，去年開始導入國外行之有年的時間銀行概念，透過既有社區能量，建立「玩埤家族」互助網絡，採會員制及線上紀錄，讓偏遠鄉村人力在無法補足情形下，能請求他人支援，彌補缺口。
玩埤家族目前有大埤鄉公所及尚義、豐田、三結、北和、怡然、興安等社區及嘉興多聞協會共8個單位參與，成員77人，其中男性19人、女性58人，吳明儒說，會員「存多少、領多少」，持「玩埤券」即能選擇個人或團體交換互相給予幫助。
廖姓志工說，起初對這項制度存疑，坦言「很陌生！」執行後才發覺跟早期農村社會「相放伴」模式類似；否則在一般社區，志工之間無法交換時數，又得在自家與社區穿梭，忙得焦頭爛額，此制度是連志工都能參加，讓人增加活動意願。
尚義社區總幹事張秀美說，時常會有團體到社區支援上課，他們則支援安排計程車交通接送；龍眼產季時，有會員家中龍眼樹需修剪，另一名成員就會幫忙運送龍眼，也時常會互相到宅幫忙拔草、煮菜，全程沒有任何金錢交易。
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