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嘉縣水上鄉生育補助加碼 明年起每名新生兒可領6千元
嘉義縣水上鄉公所加碼發放生育補助，已獲代表會支持通過，明年元旦起生育補助每名新生兒6000元，雙胞胎可領1萬2000元，以此類推，父母其中一人設籍水上鄉連續6個月以上，就符合領取資格，盼提高生育率、改善人口結構，並減輕家庭生育負擔。
鄉長林緗亭說，明年起編列生育補助預算，獲代表會全力支持，設籍滿6個月以上符合資格，不計胎次補助每名新生兒6000元，也媒合民間企業免費提供具高營養價值的羊奶粉，給嬰幼兒足夠的營養，希望所有新生兒都能收到祝福。
林緗亭說，水上鄉公所圖書館長期推動嘉義縣嬰幼兒閱讀推廣計畫，可免費索取嬰幼兒閱讀禮袋，也建設生育環境硬體，水上鄉公設民營托嬰中心將在2025年營運，希望各項育兒資源服務能被廣泛運用，減輕嬰幼兒家庭育兒壓力，打造水上鄉為友善育兒鄉鎮。
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