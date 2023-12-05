嘉縣水上鄉生育補助加碼 明年起每名新生兒可領6千元

嘉義縣水上鄉公所加碼發放生育補助，已獲代表會支持通過，明年元旦起生育補助每名新生兒6000元，雙胞胎可領1萬2000元，以此類推，父母其中一人設籍水上鄉連續6個月以上，就符合領取資格，盼提高生育率、改善人口結構，並減輕家庭生育負擔。

鄉長林緗亭說，明年起編列生育補助預算，獲代表會全力支持，設籍滿6個月以上符合資格，不計胎次補助每名新生兒6000元，也媒合民間企業免費提供具高營養價值的羊奶粉，給嬰幼兒足夠的營養，希望所有新生兒都能收到祝福。