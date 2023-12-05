台南機車不強制兩段式左轉 黃偉哲：擴大試辦

台南市10月28日起試辦中西區中正路、府前路共31個路口開放機車行駛內側車道及路口直接左轉，且保留兩段式左轉待轉區，為期6個月，效果良好，市長黃偉哲今天宣布擴大試辦。

黃偉哲今天透過臉書（Facebook）發文指出，經過1個月試辦，中西區中正路、府前路「機車不強制二段式左轉」效果良好，將會擴大試辦，歡迎建議路段。

黃偉哲表示，截至11月底數據，和機車左轉相關違規事件僅有2件，占全體48件事故的0.04%；其餘較主要違規項目有「左轉前未先駛入內側車道（8件）」、「轉彎前不依標線指示變換車道（5件）」、「轉彎不依號誌指示（4件）」等。

黃偉哲說，中正路、府前路試辦將繼續，目前也正評估擴大試辦路段，歡迎市民留言提供，市府將納入參考評估。

台南市政府擇定中西區中正路、府前路2個路段，試辦開放機車行駛內側車道及路口直接左轉，試辦路段道路總長約2.55公里，共有31個路口，涵蓋號誌化、非號誌化及左轉專用道等不同路口型態。

台南市10月28日起試辦6個月，且保留兩段式左轉待轉區，讓習慣兩段式左轉的機車騎士繼續使用。機車騎士左轉時應注意對向來車，並先變換至內側車道靠左行駛。