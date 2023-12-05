南鯤鯓代天府慈濟宮等眾神加持 學甲動保園區今動工

歷經波折，停擺逾4年的台南學甲動保教育園區今上午動工，現場請來南鯤鯓代天府及學甲慈濟宮等眾神加持，祈求施工順利，工程分二期進行，總經費4.03億元，預定2025年底完工。

學甲動保教育園區位於已經完成遷葬的學甲第六公墓原址，面積約1.9公頃，規畫有動保教育館、動物收容館、多功能廣場、生態滯洪池等公園化空間，收容犬貓部分規畫400隻遊蕩犬和40隻貓。全案原預定4年多年前動工，但遭遇地方強力抗爭，反對者並組自救會，興建案無限期停擺。

2020年9月市長黃偉哲在議會喊出「擱置爭議、建設先行」，針對園區案先行推動水利工程、基地內滯洪池、公園化空間、多功能廣場及教育館等設施，全案分二期施工，總經費約4.03億元。

學甲區長張明寶及農業局動保處今年初陸續拜會各里釋疑，彙整地方對於園區經營意見，並帶民眾前往台中動物之家后里園區參訪，了解未來學甲園區收容和公園化的建設，逐步化解歧見。

市府動保處上月19日在學甲國小辦理說明會，會中反對人士仍有疑義，過程一度火爆，經動保處長周志勳、學甲區長張明寶等人耐心說明最後圓滿落幕。園區未來聯外道路，也將由目前寬不到6米，一併拓寬為12米。

全案今上午舉行動土典禮，現場已完成初步整地，雖傳聞仍有雜音，警方不敢大意，由分局長劉全福帶領數十名警力坐鎮。

市府農業局長李建裕、民政局長姜淋煌、周志勳、張明寶、市議員謝舒凡、蔡蘇秋金、蔡秋蘭及近10名里長與會。