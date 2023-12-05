性專區可行性評估議會通過 黄敏惠：研議法令

嘉義巿議會定期會上午閉幕，議決通過議員顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節提案，要求市府評估性專區可行性，提案顏議員未出席，過程未討論。 會後，針對此案，市長黃敏惠受訪說，會請相關單位研議討論相關法令規定，最重要是探求民意。

顏議員提案獲不同政黨9位議員連署；提案說：2011年3月立法院三讀通過《社會秩序維護法》修正案，規範縣市政府得自行規畫性交易專區，意即希望性產業「特區化」的作法，能有效管理性產業，並保障性工作者的權益。

自願從事的性工作者確實可能來自貧困或弱勢群體，飽受歧視和不平等，包括進入就業市場。既無法如同一般勞工一樣，享有勞健保及完整的工作保障，甚至在受到不平等的剝削時，無法尋求法律途徑的幫助，因為在報案同時，就已坐 實了犯罪這件事。 若遭到剝削的性工作者是外籍移工的話，由於害怕被遣返，加上語言不通，狀況會更加嚴重。

在性交易非法的情況下，性工作者和消費者往往都會選擇隱藏身份，在交易前，對於性工作者來說，無法確認對方是否為不會施暴、不染病的好客人；對於消費者來說，無法確認性工作者是否沒有涉及騙局，也無法確認性工作者是否染病。

當性交易只能成為檯面下的非法交易時，其他犯罪行為易參雜在其中。不合理的工時及薪資待遇、非人道的控制手段，甚至牽扯到移工的非法性交易。 根據日日春關懷互助協會估計 ，實際性工作者（含非法私娼）將近1萬人，每年接待嫖客逾 3000萬人次，「性產業」年產值至少可達600億元。

媒體報導也提到，國內色情行業在疫情解封後，需求量大增。外籍女子藉由觀光的名義來台賣淫，一天可以接客八至十人。 性產業的服務方式多元，並不是侷限於性交易，在國外，也有性專區（紅燈區）帶動觀光財的案例，產值相當可觀。

成立性專區，對於性工作者、消費者以及政府來說，是一件三嬴的好事。透過縝密的立法規範，可以讓性工作者得以享有勞健保以及正常的勞動薪資，讓消費者擁有安全的交易環境，讓市府能夠增加稅收，方便管理。 請市府就性專區成立之公益性及可行性進行評估。

連署議員王浩說，凡是重大議題或建設，皆有可行性評估之必要。他支持攸關公共利益的重大議題，不論正反意見為何，都可以透過可行性評估的方式，蒐集各界建議，謀求對嘉義市最佳方案。

目前市政府並未有明確的處理單位與權責，可透過可行性評估釐清。他詢問「社會秩序維護法91-1條主責單位為何？2020年彰化有多位議員聯署提案，請縣府擬定性專區自治條例，該案係由經濟暨綠能發展處研擬。惟嘉義市政府並無綠能發展處，所以他支持透過可行性評估，進一步討論巿府是否有足夠量能與編制能夠處理。 他呼籲，不論可行性評估結果為何，市府應多方傾聽民意，謀求對市民最大福祉的方案。