培育掌握AI領導者 中正企管系在職碩班12月12日起招生

ChatGPT問世，掀起一波AI大戰，世界經濟論壇預測，AI會淘汰近7500萬份工作，但也將創造1.33億個新職位，獲全球頂尖商管教育品質監督組織AACSB認證通過的中正大學企管系在職碩士班，將開設培養職場與AI共存課程，12月12日至明年1月8日採免筆試招生。

邁入32年的中正大學企管系，將AI無法取代的策略、創意及同理能力，設計於在職碩士班課程中，包括策略決策、數位行銷、創意管理、大數據資管及團隊發展等，讓學生培養自己解決問題思考模式。

如何在職場上與AI共存，掌握AI，讓自己成跨時代領導者呢？中正企管系在職碩士班執行長教授鄭祥麟表示，有三大能力是AI職場時代必備的：一是決策能力，二是創意能力，第三則是同理能力。

中正企管在職碩士班共分兩組招生，「全方位領導組」定位為企管EMBA模組，適合中高階主管報考，「管理精煉組」則提供給3年至10年年資的基層主管及人員報考。

教授鄭祥麟也說，中正企管碩專班是全國少數集中於周六上課的在職碩士班，並提供學員實體加線上的修課方式，方便學員能夠在兼顧工作之餘，有空能完成碩士學位進修。