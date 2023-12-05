聽新聞
test
0:00 / 0:00
培育掌握AI領導者 中正企管系在職碩班12月12日起招生
ChatGPT問世，掀起一波AI大戰，世界經濟論壇預測，AI會淘汰近7500萬份工作，但也將創造1.33億個新職位，獲全球頂尖商管教育品質監督組織AACSB認證通過的中正大學企管系在職碩士班，將開設培養職場與AI共存課程，12月12日至明年1月8日採免筆試招生。
邁入32年的中正大學企管系，將AI無法取代的策略、創意及同理能力，設計於在職碩士班課程中，包括策略決策、數位行銷、創意管理、大數據資管及團隊發展等，讓學生培養自己解決問題思考模式。
如何在職場上與AI共存，掌握AI，讓自己成跨時代領導者呢？中正企管系在職碩士班執行長教授鄭祥麟表示，有三大能力是AI職場時代必備的：一是決策能力，二是創意能力，第三則是同理能力。
中正企管在職碩士班共分兩組招生，「全方位領導組」定位為企管EMBA模組，適合中高階主管報考，「管理精煉組」則提供給3年至10年年資的基層主管及人員報考。
教授鄭祥麟也說，中正企管碩專班是全國少數集中於周六上課的在職碩士班，並提供學員實體加線上的修課方式，方便學員能夠在兼顧工作之餘，有空能完成碩士學位進修。
中正企管系在職碩士班，12月12日至明年1月8日採免筆試招生報名，教授鄭祥麟表示，想在AI新世代中脫穎而出的在職人士，可把握這次向上提升自己職涯的機會，詳細報考及招生資訊請上「中正企管碩專班」臉書粉專了解。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言