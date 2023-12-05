石造建築山牆老醫館！嘉義市老醫館振華醫院自主修復活化

嘉義市「醫生街」公明路，全盛時期有4、50家醫院診所開設，如今老醫館大多關門，其中逾一甲子的「振華醫院」，外觀典雅，內部檜木等梁柱遭白蟻侵蝕，業者為爭取時效搶救修復，未申請市府老屋重生計畫補助，自費雇專業景觀、古蹟工程人員修復，預計明年完工。

位在熱鬧市集東市場公明路上的振華醫院，是許多雲嘉南地區老一輩共同記憶，日前鐵皮圍籬，掛著老屋新生工程大布條，讓民眾誤以為是市政府補助的老屋卸妝、老屋活化計畫，但市府文化局、都發處都未接到業主申請，經查是業主自力修復。

振華醫院由過世的林振華醫師女兒繼承，林振華廖姓女婿說，申請市府老屋活化計畫補助，行政流程及施工執行，曠日費時，他們自費1500萬元委託南華大學景觀設計老師、古蹟專業人員修復，採用建材檜木等，修復白蟻侵蝕處，預計明年完工活化使用。

嘉義擁有「醫者町健康地」的稱號，醫療機構密度高，嘉義市博物館3月曾舉辦老醫館特展，振華醫院有偌大寬敞石造建築山牆，造型特別，曾是數一數二的大醫院，巔峰時期同時擁有50名醫護人員，上門病人絡繹不絕。

文化部國家文化記憶庫有振華醫院故事，林振華從開設振華診所，發展到醫院及綜合醫院規模，是老一輩民眾記憶深刻的醫院。院址原為日治時期向生醫院，屬於和洋式木構建築物。

1954年房產由林振華購得，買下醫院後方土地一併規畫使用。