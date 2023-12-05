嘉市高燈改善37處路口 議員促擴辦

加強路口夜間照明，嘉義市政府3年前起推動「高燈計畫」，將原本的路燈增高、單燈改為4個LED高流明數的燈具，已改善37處路口，共設置65支高燈；市府工務處表示，兼具美化市容也讓夜歸民眾平安返家，持續擴辦至交通量大的路口。議員表態支持，盼跨局處整合照明度不足的路口。

工務處指出，相較於一般路燈高度約7.5公尺、1根燈桿平均裝設1至2個燈具，改成高燈的高度約為10公尺，1根燈桿更可裝設4至8個燈具，大幅提升路口明亮度及用路人視野範圍。

已改善的路口包括垂楊路與新民路口、彌陀路與興業東路、博愛路與興業西路、民族路與大雅路、忠孝路與林森東路、自由路與世賢路一段、世賢路一段與文化路、大雅路與雅竹路等37處。

議員陳家平說，高燈計畫對民眾及開車者有利；議員李奕德支持此計畫，也希望持續跨局處合作，讓路燈成為保民平安的「光明燈」。

市府表示，工務處初期向警察局調閱2019年度晚上6點至隔天清晨6點、50處易肇事路口交通事故統計數據，在夜間現勘、評估，每年800萬辦理路燈新設及維護，民眾若發現路燈故障可撥24小時報修專線0800612219、（05）2254321。