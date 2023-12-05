台南汙水道2工程動土 被指接管率低

台南市虎尾寮汙水下水道的汙水揚水站工程及分支管網首標工程昨天開工，完工後預計納入2萬7000公噸家庭汙水，為1314戶接管；市長黃偉哲昨出席動土典禮說，全市接管率已27.67%，「是一定要做且沒有回頭路的建設」。不過有議員認為台南接管率仍在六都倒數第3，市府表示，會加速接管率，名次將上升1名。

東區汙水下水道系統包括安平、虎尾寮、仁德系統，虎尾寮系統主幹管日前已完工，分布在虎尾寮重劃區、平實重劃區、成功分區及開元分區，全期管線約45公里，目前已完成27公里，用戶接管約6000戶。

市府一次舉辦虎尾寮汙水下水道系統I幹管汙水揚水站工程暨汙水下水道系統分支管網及用戶接管工程第1標，黃偉哲、國土管理署長吳欣修一起執金鏟，祈求工程順利。

南市水利局表示，揚水站預計2025年9月完工，可將成功分區、開元分區共2萬7000公噸家庭汙水納入，透過加壓管線送到虎尾寮水資中心，有效減少汙水直接排放至河川；分支管網及用戶接管第1標工程2026年3月完工，接管戶數1314戶，分支管網工程範圍包含小東、東明里等，而用戶接管涵蓋部分莊敬里與東光里。

小東里長余天翔說，地方期待完工後連帶整理部分老社區巷弄，恢復防火巷一定寬度，讓救災能夠順利，另外也讓登革熱消毒、孳清便利。

市議員蔡筱薇認為，汙水下水道接管率是城市進步的指標，台南接管率在6都排第4，仍須加把勁，工程過程中常會遇到影響交通及因民眾對接管位置意見不一等問題，應事先與居民做好溝通。

水利局長邱忠川表示，會結合里長先與居民溝通，而為了加速接管率，採先設計、待經費到位就可執行的方式，虎尾寮汙水下水道系統接管工程作法就是如此，加上其他汙水下水道工程也在進行，接管率將會衝到6都第3。