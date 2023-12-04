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他重遊台南新化老街嘆「沒落了」 警：與科技執法無關

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
法官重遊台南新化老街嘆「沒落了」，引發議論各方有話說。記者周宗禎／攝影
法官重遊台南新化老街嘆「沒落了」，引發議論各方有話說。記者周宗禎／攝影

台南新化老街曾列名「全國最美歷史建築老街」，年初商家指控警方「科技執法、臨停3分鐘開罰單月破千張，造成老街冷冷清清，生意一落千丈」。警方被迫暫停科技執法取締，但至今半年老街依舊不見起色，有資深法官重遊感慨「老街沒落了」，引發議論。

警方表示，科技執法在傳出民怨後早已經暫停，半年過去了，遊客並沒明顯回流增加，顯示與執法無關。

老街商家年初質疑卸貨、員工暫放機車等也被開單，顧客被罰到怕不敢上門，嚴重衝擊生意，陳情「請政府給條生路」。警方因而「暫停執法」。

在地議員余柷青表示，問題可能在老街商家凋零、業者難以同心，公部門也沒主動幫忙，讓有心的人心灰意冷，有店家努力了幾年，最近把店收了跑去開計程車。

一名法官重遊新化老街老街，發現即使假日、到了用餐時間，也不見往日大批遊客光顧、邊走邊吃邊拍照的熱鬧景象，在網路張貼圖文引發議論。

有在地商家表示「都是科技執法害的」，但也有人認為取締違規跟生意好不好沒絕對關係，老街「沒在地特色」才是關鍵，「你問來過的遊客、對這裡有哪一家店有印象嗎？」

新化區公所表示，針對停車問題已經在老街南邊500公尺處徵收土地、要開設50個停車格，加上陸續增加的停車空間還有YouBike，停車問題影響生意的情形應該會改善，不過確有聽到遊客反映「新化老街越來越不像老街」。

法官重遊台南新化老街嘆「沒落了」，引發議論各方有話說。記者周宗禎／攝影
法官重遊台南新化老街嘆「沒落了」，引發議論各方有話說。記者周宗禎／攝影

老街 科技執法 歷史建築

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