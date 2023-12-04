嘉縣山區居民憂被畫入國保用地 內政部說明會回應了

立院經濟委員會召委翁重鈞邀請農業部、國土規畫署等單位到林業及自然保護署嘉義分署與山區居民舉行座談會；嘉縣阿里山鄉、竹崎鄉、番路鄉3鄉山區居民擔心房地被畫入國保用地使用受限，也希望放領土地居民安居樂業才能吸引青年返鄉。會後座談會2項主要決議，國土規畫是延續原來的使用規定，在不違反法令下仍可以做農牧、農舍使用。縣府以鄉鎮整體規畫方式處理長久以來世居爭議。

竹崎鄉民指出，國土規畫要5年檢討1次才合理，像水源水質保護區、保安林地等至今都沒有檢討，就要將所有農牧用地、林業用地為國保一及國保二，一旦被土地受到限制，無法吸引年青人返鄉；他抱怨，規畫單位沒有實地勘看，而且每3戶連在一起、戶與戶之間不能超過50公尺的規畫，根本不瞭解山區居民居住相隔遙遠現況。

1名居民表示，祖先在清朝時代即居住在這，已耕作5、6代，房屋毀損受限土地問題無法申請重建，沒房子住居民只好租屋，甚至有人因為土地問題無法解決而輕生，希望能將土地放領，政府也有地價稅、房屋稅可以征收，讓年青人返鄉可以看到未來。

阿里山豐山村長陳建富說，住家、土地都被畫入國保一，居民影響巨大，而且補償、安置計畫都沒有，政府做這麼大的政策到底有沒有想過老百姓要如何生活？

無黨嘉縣立委參選人林國慶到場發聲，應以實際狀況下鄉勘查認定，政府要蓋旅客中心、服務中心都可以，反觀居民不能建甚至不能住？居住、土地都沒有正義，房子燒毀、塌陷都不能重建，老人都要被趕出故鄉，青年要如何返鄉？相關單位要體恤民情。

內政部國土計畫署秘書朱慶倫表示，山區大部分是森林區、山坡地保育區，未來會列為國保一、國保二，預計2025年新的國土分區會取代目前非都市土地的森林區、山坡地保育區、一般農業區、特定農業區等，其實原來做農業使用，仍然可以做農業使用，不會因為原來合法的變成違法；大家關心的是如何能成為私有，在私有之前要有個相對應的整理規畫，目前嘉義縣阿里山、竹崎鄉、番路鄉3鄉鎮，嘉縣府都有在進行鄉鎮地區整體規畫。所謂的3戶、50公尺，這些都還沒有定案，都是可以討論。會要求落實現場勘查。

國土計畫署蔡技正表示，國土計畫法通過，2025年4月30日全國各縣市要公布功能分區圖，是全國一致性原則，有些不適合嘉義，縣府因此提出要進行鄉鎮地區整體規畫，期間可以再做修補，時間會延後1、2年，會因地制宜，符合嘉義的現況需求。縣府與規畫單位都有上山勘查並且和居民溝通，有不足地方會再加強。居民關心世居房屋，縣府還在規畫當中尚未定下標準，會綜合意見納入規畫參考。