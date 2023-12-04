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南市「鯤鯓安居」社宅基地完成都更 預計117年完工

中央社／ 台南4日電

台南市南區目前除「開南安居」，中央另選定濱海路與清水路交會路口處興闢「鯤鯓安居」社宅，地點鄰近區公所、消防局、圖書館、龍崗國小、新興國中及市場，以完備生活機能。

為照顧青年及弱勢族群居住需求，台南市政府攜手中央大力推動社會住宅建設。依都發局資料，「鯤鯓安居」社宅鄰近濱海公路、賞夕秘境「小美軍海濱公園」，可供滿足休閒需求。由都發局協助辦理都市計畫變更為社福用地，並於今天公告發布實施。

台南市利用閒置且區位良好公有土地興建示範性社會住宅，可提供剛成家的青年人口、年長者、弱勢族群能租賃舒適合宜的居住空間。

都發局長徐中強表示，國家住宅及都市更新中心在台南市先後推動11案社會住宅，南區再度推出「鯤鯓安居」社宅，提供約660戶住宅，預計民國117年完工。未來將規劃設置幼兒園、托嬰中心或日間照顧等社福設施，提供友善共居環境、服務在地居民以活絡鄰里。

位於南區中華西路及新建路上的「開南安居」社宅，提供300戶社宅，已於去年7月工程動土。鄰近鹽埕圖書館、開南公園、觀光工廠及學校等，藝文氣息濃厚，交通便利可縮短通勤時間。工程預計114年下半年完工。

社宅 台南 社會住宅

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